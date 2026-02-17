Noticias Dos terremotos sacuden San Martín y Banning, California, este martes 17 de febrero Dos terremotos de baja intensidad sacudieron la tarde de este martes la ciudad de Banning y la comunidad de San Martín.

Video San Andrés, la cuenta regresiva: Así es la amenaza que no se puede ver en el área de la Bahía

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró la tarde de este martes 17 de febrero dos terremotos de baja intensidad en California.

El primero ocurrió a las 12:57 UTC cerca de la ciudad de Banning, ubicada en el condado de Riverside. El movimiento tuvo una magnitud de 3.6 grados.

PUBLICIDAD

Más tarde, un segundo terremoto sacudió la comunidad de San Martín, conocida por su ambiente rural, viñedos, ranchos, fincas ecuestres y su carácter agrícola.

Este segundo sismo tuvo una magnitud de 2.7 grados y ocurrió a las 13:33 UTC, casi media hora después del anterior.

¿Por qué tiembla en California?

California es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, y la razón es puramente geográfica: el estado está sentado justo sobre la unión de dos piezas gigantes del rompecabezas terrestre.

El estado se encuentra en el límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Estas placas no se deslizan suavemente; son rocas masivas y rugosas que se quedan "trabadas" debido a la fricción. Mientras están trabadas, acumulan una energía inmensa.

Cuando la presión es demasiada y las rocas finalmente se rompen o deslizan, esa energía se libera de golpe en forma de ondas sísmicas.

Mira también: