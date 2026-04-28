ÚLTIMA HORA James Brien Comey Jr. Exdirector del FBI James Comey imputado de nuevo por presunta amenaza contra Donald Trump El exdirector del FBI James Comey ha sido acusado de nuevo, esta vez por una foto publicada en redes sociales en la que se ven conchas marinas dispuestas en una playa y que, según las autoridades, constituía una amenaza contra el presidente Donald Trump.

Video Departamento de Justicia presenta cargos contra el exdirector del FBI James Comey por segunda ocasión

El exdirector del FBI James Comey fue acusado formalmente el martes en el marco de una investigación sobre una foto publicada en redes sociales en la que se veían conchas marinas dispuestas en una playa y que, según las autoridades, constituía una amenaza contra el presidente Donald Trump, según una persona familiarizada con el asunto.

Dicha persona no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema y confirmó la acusación formal a The Associated Press bajo condición de anonimato. Los cargos contra Comey no se dieron a conocer de inmediato.

PUBLICIDAD

Es el segundo caso penal que el departamento de Justicia ha presentado contra el antiguo enemigo de Trump, quien dijo que supuso que la disposición de las conchas que vio durante un paseo, en la que se leía "86 47", era un mensaje político, no un llamado a la violencia.

Comey es uno de los múltiples enemigos del presidente republicano que han sido objeto de escrutinio por parte del Departamento de Justicia durante el último año, en un momento en que el fiscal general interino Todd Blanche busca posicionarse como la persona adecuada para ocupar el cargo de manera permanente.