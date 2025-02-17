Cambiar Ciudad
Qué abre y qué cierra este Día de los Presidentes

Aunque la gran mayoría de los servicios que presta el gobierno federal no operarán el Día de los Presidentes, supermercados, tiendas por departamentos, restaurantes y muchos lugares de diversión y esparcimiento si abrirán sus puertas.

El Día de los Presidentes es un feriado federal creado para honrar a todos aquellos que se desempeñaron como mandatarios de Estados Unidos,

Creado originalmente en 1879 para celebrar el natalicio de George Washington el día 22 de febrero de 1732, desde 1970 tiene lugar el tercer lunes de febrero para darles un fin de semana largo a los empleados federales.

Es por eso que, aunque la gran mayoría de los servicios que presta el gobierno federal no operarán el Día de los Presidentes, supermercados, tiendas por departamentos, restaurantes y muchos lugares de diversión y esparcimiento si abrirán sus puertas.


Sin embargo, hay negocios y actividades que aunque no dependen del gobierno federal permanecerán cerrados el lunes, así que para evitar confusiones te decimos qué estará abierto y cerrado el 17 de febrero.

Bancos y servicios financieros

Las sucursales de los bancos y otras entidades financieras estarán cerradas al público el Día de los Presidentes, al igual que lo harán las actividades de intercambios de valores, por lo que tanto la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq tampoco abrirán sus puertas.

Sin embargo, estos cierres son opcionales, por lo que TDBank sí prestará sus servicios al público.

Comercio

La mayoría de los grandes comercios minoristas y supermercados estarán abiertos el Día de los Presidentes. Walmart, Target, Kroger y Costco, entre otros, abrirán sus puertas al público.

Sin embargo, siempre es una buena idea consultar con los minoristas cuáles serán sus horarios de atención durante el feriado federal.

Servicio de correos y traslado de encomiendas

Las oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) estarán cerradas el Día de los Presidentes. Igualmente, no se entregarán correos y solo se recibirá en los buzones. USPS reanudará sus operaciones normales el martes 18 de febrero.

Las compañías privadas de envío de encomiendas como FedEx, UPS o DHL prestarán servicios el 17 de febrero. Sin embargo, los servicios de entregas de UPS SurePost y UPS Mail Innovations, requerirán un día hábil adicional de tiempo de tránsito debido al cierre de USPS.

Restaurantes

Las cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Taco Bell, entre otras, abrirán sus puertas al público el Día de los Presidentes, al igual que lo harán la mayoría de los restaurantes y otros establecimientos de servicios alimenticios.

Servicios gubernamentales

Las oficinas gubernamentales no esenciales estarán cerradas, a nivel federal y estatal, ya que los estados también celebran el Día de los Presidentes.

Esto quiere decir que los departamentos de vehículos de motor, los ayuntamientos, las oficinas de servicios municipales, juzgados y bibliotecas estarán cerrados al público el 17 de febrero.

