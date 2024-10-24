Por qué Denny's cerrará 150 restaurantes en todo EEUU y cuándo lo hará

La cadena de restaurantes Denny’s anunció un plan para cerrar 150 de sus establecimientos con peor desempeño, en un intento por levantar sus ventas.

Cerca de la mitad de esos 150 restaurantes cerrarán este año y el resto en 2025, dijo el martes la compañía en una llamada con inversores. Por el momento, la gerencia no detalló las ubicaciones de los establecimientos que cerrarán sus puertas, que representan cerca del 10% de todos los que tiene la cadena.

Stephen Dunn, vicepresidente ejecutivo y encargado global de desarrollo de Denny's, precisó que algunos de los restaurantes cerrarán porque se encuentran ubicados en lugares que ya no son rentables.

"Algunos de estos restaurantes son demasiado antiguos", dijo Dunn en la llamada. "Estamos hablando de una marca que tiene más de 70 años, (así que) tenemos muchos restaurantes que llevan muchísimo tiempo abiertos", agregó.

Otros se vieron afectados por el impacto de la pandemia y no han logrado regresar a sus números previos, agregó.

Denny's reportó en el último trimestre su quinto período consecutivo con una caída en sus ventas en las tiendas existentes, es decir, en restaurantes que llevan abiertos al menos un año.

Los precios en los restaurantes han subido en algunos casos a un ritmo más rápido que los costos en los supermercados, y por eso algunas personas han dejado de comer afuera, dijo Denny's. Y, cuando sí lo hacen, parecen optar por otras cadenas de comida rápida como Chipotle, agregó la compañía.

También explicó que la categoría en la que compite como empresa, la del family dining o de comidas familiares, ha sido la que más tráfico de clientes ha perdido desde 2020.

Sin embargo, la cadena mencionó algunos puntos que le resultan alentadores, como una mejora en las ventas gracias a un nuevo menú más barato y crecientes ventas en algunas de sus marcas de delivery como Banda Burrito.

Las acciones de Denny's, con sede en Spartanburg, Carolina del Sur, cayeron casi 18% el martes en la bolsa de valores después de los anuncios de la cadena.

