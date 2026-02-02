ÚLTIMA HORA Día de la Marmota Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno? Tras salir de su tronco en Gobbler’s Knob, en la localidad rural de Punxsutawney, Pensilvania, la marmota Phil pronosticó otro largo invierno, al poder ver su sombra

La marmota Punxsutawney Phil salió y pudo ver su sombra este lunes 2 de febrero de 2026 y con ello dar su pronóstico, por ello aquí te informamos cuántas semanas más de invierno se esperan todavía.

El Día de la Marmota se celebra el 2 de febrero, a medio camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Es una época del año que también figura en el calendario celta y en la festividad cristiana de la Candelaria.

¿Cuántas semanas más se esperan de invierno?

Tras salir de su tronco en Gobbler’s Knob, en la localidad rural de Punxsutawney, Pensilvania, si Phil puede ver su sombra se interpreta que aún quedan otras seis semanas de invierno. En cambio, si no la ve, se entiende que la primavera llegará antes de lo normal.

Este lunes, Phil pudo ver su sombra, por lo que todavía hay por delante otras largas seis semanas de invierno, tras lo que está siendo una dura estación fría en buena parte del país.

Decenas de miles de personas se reunieron este lunes en Punxsutawney para asistir al ritual de la predicción del invierno por la marmota, una tradición que tiene más de un siglo y se remonta a antiguas práctias agrícolas europeas. De hecho, Phil no es el único animal consultado sobre el invierno, ya que en otras partes de EEUU, Canadá y otros países se celebran eventos similares el 2 de febrero.

En esta ocasión, una importante ola de frío castiga el este de Estados Unidos y los asistentes a la ceremonia han tenido que ir muy abrigados.

En 2025 Phil pronosticó otras seis semanas de invierno, que es lo más habitual.

La festividad se hizo internacionalmente conocida tras la película 'El día de la marmota' de 1993, protagonizada por Bill Murray.

