“Pensé que nunca lo volvería a ver”: niño de 12 años le dedica entre lágrimas una canción de piano a su papá tras salir del hospital

A sus 12 años, Shyon ya tiene 8 años de experiencia tocando el órgano y sueña en convertirse en un músico famoso. Por eso, cuando vio a su padre llegar con un reluciente órgano, no pudo ocultar su emoción, sobre todo porque imaginaba pasar horas y horas junto a su padre , el principal causante de que se haya enamorado de la música, de acuerdo con ABC News .

Preocupado por el estado de salud de su padre, el pequeño Shyon no encontró otra manera de honrarlo que seguir practicando con su órgano con la disciplina aprendida, sin dejar de llamarle todos los días por teléfono. “Me entristeció muchísimo (…) pero seguí tocando porque no quería olvidar las canciones que me enseñó”, dijo el pequeño.