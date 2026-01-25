Noticias NBA pospone partido entre Grizzlies y Nuggets debido a la tormenta invernal La liga explicó que la tormenta invernal masiva complicó los traslados y puso en riesgo la seguridad de jugadores, personal y aficionados

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) pospuso el domingo 25 de enero de 2026 el partido entre los Grizzlies de Memphis y los Nuggets de Denver debido a las afectaciones provocadas por la tormenta invernal que impacta a gran parte de Estados Unidos.

Tormenta invernal obliga a reprogramar encuentro en Memphis

De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, la NBA informó que el encuentro programado en el FedExForum no pudo llevarse a cabo por las c ondiciones climáticas adversas en el área de Memphis.

¿Cuándo será el encuentro entre Grizzlies y Nuggets?

La liga explicó que la tormenta invernal masiva complicó los traslados y puso en riesgo la seguridad de jugadores, personal y aficionados.

Oficiales de la NBA confirmaron que el partido será reprogramado, aunque hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para su realización.

Fin de semana marcado por suspensiones en la NBA

Las afectaciones por el clima no se limitaron al partido entre Grizzlies y Nuggets. En otros encuentros, los Mavericks de Dallas no pudieron volar a Milwaukee la noche del sábado 24 de enero para enfrentar a los Bucks el domingo 25 de enero a las 7:00 p.m. ET.

Hasta la tarde del domingo, los Mavericks permanecían en Dallas y tenían previsto llegar a Milwaukee a media tarde, lo que evidenció las complicaciones logísticas provocadas por la tormenta invernal.

No es la primera vez durante este fin de semana que la NBA se ve obligada a posponer un encuentro. Un día antes, la liga suspendió el partido entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves, programado para el sábado 24 de enero de 2026 en Minnesota.

La decisión se tomó tras el asesinato de Alex Pretti, de 37 años, ocurrido durante un tiroteo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

NBA reprograma Warriors vs Timberwolves