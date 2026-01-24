Protestas Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’ A unas horas de que Alex Pretti fue asesinado por un agente federal durante las protestas en Minneapolis, la secretaria Kristi Noem acusó que la víctima cometió un "acto de terrorismo doméstico" pues afirmó que acudió presuntamente armado a la movilización.

Video Revelan videos del forcejeo mortal entre agentes y manifestante en Minneapolis, Minnesota

A unas horas de que Alex Pretti fuera asesinado por un agente federal durante las protestas en Minneapolis, Minnesota, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó que la víctima cometió un acto de terrorismo doméstico al acudir presuntamente armado a la movilización.

En conferencia de prensa, Noem justificó la ejecución del hombre de 37 años a manos de un agente federal de inmigración, pues afirmó que portaba una pistola semiautomática de 9 milímetros cuando se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

¿

Alex Jeffrey Pretti

estaba armado?

“Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU con una pistola semiautomática de 9 mm. Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente”, afirmó la secretaria.

Justificó que, “temiendo por su vida y la de sus compañeros”, un agente disparó su arma de fuego en varias ocasiones contra “el individuo” realizando lo que calificó como “tiros defensivos”.

Indicó que médicos acudieron al lugar de los hechos, en la Nicollet Avenue, donde se le intentó dar asistencia médica, pero el hombre fue declarado muerto en ese punto.

“El sospechoso también tenía dos cargadores con munición de docenas de cartuchos. Carecía de identificación”, afirmó Noem quien acusó que Alex Pretti habría acudido al lugar “para causar el máximo daño a las personas y matar a agentes de la ley”.

Today, DHS law enforcement was conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault.



During the operation, an individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm the… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 24, 2026

¿Por qué Noem acusa a víctima de terrorismo doméstico?

Al igual que como ocurrió con la madre de familia asesinada a inicios de este año, Renee Good, la secretaria de Seguridad Nacional también acusó a Alex Pretti de cometer un acto de terrorismo doméstico.

Al ser cuestionada por la prensa sobre si también acusaría a la víctima como sospechoso de terrorismo, Noem justificó el señalamiento.

“Cuando se perpetúa la violencia contra un gobierno por razones ideológicas y para resistir y perpetuar la violencia, esa es la definición de terrorismo doméstico. Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación de las fuerzas del orden federales cometió un acto de terrorismo doméstico. Estos son los hechos”, aseguró Noem.

