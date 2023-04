Muerte de la soldado Basaldua: piden investigación independiente en Fort Hood por crisis en el reclutamiento militar

"Se puede poner al día una investigación sin exponer demasiado ni obstaculizarla en modo alguno", afirmó el coronel Don Christensen, ex fiscal jefe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ahora es defensor de las supervivientes de abusos. "Los militares no son especialmente buenos en eso. Limitarse a decir 'no podemos hacer comentarios' no genera mucha confianza", añadió.