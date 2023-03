"Acoso sexual está en máximos históricos": muerte de la soldado Ana Basaldua en Fort Hood suena de nuevo las alarmas

“Me niego a pensar que fue eso. Ella no era así. No acepto eso. No me checa, por las características de mi hija,” su madre, Alejandra Ruiz Zarco, conto a Univision Noticias por teléfono, desde Tacámbaro, Michoacán, a unas 250 millas al oeste de la Ciudad de México. “Era una mujer valiente, fuerte, íntegra, una mujer indomable. Tenaz, capaz, aguerrida. Una mujer segura de sí, que conquistaba seguro sí”, agregó entre lagrimas.