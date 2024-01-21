EEUU declara "fallecidos" a dos militares perdidos en el mar en una misión de incautación de armas iraníes

Video Estas son las poderosas y avanzadas armas con que EEUU y Reino Unido atacaron a los hutíes en Yemen

Dos SEAL de la Marina estadounidense desaparecidos durante una operación de incautación de armas iraníes destinadas a los rebeldes hutíes de Yemen han sido declarados "muertos" después de que fracasara una búsqueda de 10 días y no lograran localizarlos, informaron este domingo las Fuerzas Armadas.

"Lamentamos anunciar que, tras 10 días de búsqueda exhaustiva, nuestros dos SEAL de la Marina estadounidense desaparecidos no han sido localizados y su estado ha pasado a ser de fallecidos", dijo el Mando Central (CENTCOM) en un comunicado.

"La operación de búsqueda concluyó y ahora estamos llevando a cabo operaciones de recuperación", agregó el comunicado.

Los nombres de los SEAL no se han hecho públicos mientras continúan las notificaciones a las familias.

El CENTCOM había dicho anteriormente que los dos miembros de su fuerza élite dados por perdidos en el mar habían participado en la operación del 11 de enero, en la que el personal de élite de operaciones especiales abordó un dhow, una embarcación de vela de origen árabe frente a la costa de Somalia.

Los dos militares desaparecidos formaban parte de una misión de captura de un barco que transportaba componentes para misiles balísticos iraníes de mediano alcance con destino a Somalia.

¿Qué pasó con los dos militares?

Los dos desaparecidos, que operaban desde el buque de expediciones marítimas USS Lewis B. Puller de la Armada, viajaron en pequeñas embarcaciones de operaciones especiales manejadas por una tripulación especializada hasta llegar al barco interceptado.

Según The Washington Post, durante la operación nocturna, respaldada por helicópteros y drones, uno de los SEAL se resbaló de una escalera mientras intentaba subir al barco, mientras que el segundo, al ver a su compañero caer al agua, se lanzó para ayudarlo. Ambos fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

El resto del equipo enfrentó a los 14 tripulantes de la pequeña embarcación, quienes fueron sometidos y detenidos antes de registrar el barco, para luego confiscar armas y los componentes, y abrir agujeros en su casco para hundirlo.

La tripulación del barco interceptado carecía de documentación oficial, lo que permitió al equipo de abordaje registrarlo, dijo un funcionario de defensa de Estados Unidos la semana pasada.

Un operativo de incautación de armas letales

El CENTCOM describió la captura de los componentes de los misiles como "la primera incautación de armas convencionales avanzadas letales suministradas por Irán (...) a los hutíes desde el comienzo de los ataques de estos en contra buques mercantes en noviembre de 2023".

Ese mismo mes, los hutíes empezaron a atacar barcos en el Mar Rojo que, según ellos, estaban vinculados a Israel. Dijeron que los ataques representaban su apoyo a los palestinos de Gaza, donde las fuerzas israelíes luchan contra Hamas.



Estados Unidos y Gran Bretaña atacaron docenas de objetivos rebeldes a principios de mes, y desde entonces las fuerzas estadounidenses han alcanzado varios misiles que, según Washington, estaban listos para ser lanzados y suponían una amenaza para buques civiles y militares. Los hutíes, que declararon que los intereses estadounidenses y británicos eran objetivos legítimos, aún no han sido disuadidos y han seguido realizando ataques contra buques.

Alrededor del 12% del comercio mundial pasa normalmente por el estrecho de Bab al-Mandeb, la entrada del mar Rojo entre el suroeste de Yemen y Yibuti, pero los ataques rebeldes han provocado que gran parte del transporte marítimo se desvíe miles de millas alrededor de África.

