La FAA prohíbe volar drones sobre Nueva Jersey mientras crece el "misterio" sobre avistamientos

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una prohibición de un mes para las operaciones con drones en ciertas áreas de Nueva Jersey citando "razones especiales de seguridad". Esta es la primera acción concreta desde que comenzó a informase de una gran cantidad de drones misteriosos que sobrevuelan Nueva Jersey y el este de Estados Unidos, provocando especulaciones y preocupación sobre su procedencia y la razón de estos vuelos.

La FAA, autoridad en temas de aviación de Estados Unidos, informó en un comunicado que solo se permitirán operadores de drones en caso de que tengan un permiso especial del gobierno. La prohibición de los vuelos de drones se aplica en zonas con "infraestructura crítica" en Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Solo los pilotos de drones autorizados para operar con fines de defensa nacional o cumplimiento de la ley pueden operar naves no tripuladas.

La prohibición aplica desde este 19 de diciembre de 2024 hasta el 17 de enero de 2025. Las operaciones de drones solo pueden ser autorizadas si cumplen con requisitos de:

Operaciones de apoyo de una misión de defensa, seguridad, lucha contra incendios, o respuesta a desastres. Operaciones en apoyo en un evento. Operaciones comerciales con declaración de trabajo válida.

Confusión con los avistamientos en Nueva Jersey: ¿drones, helicópteros, aviones o estrellas?

El gobierno puede usar “fuerza letal” contra los drones si representan una “amenaza inminente a la seguridad”, según el NOTAM (siglas en inglés de Aviso a Misiones Aéreas) un boletín que informa sobre posibles peligros o problemas que podrían afectar las operaciones de vuelo.

La respuesta de la FAA llega luego de que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias estatales han estado investigando los vuelos de drones. Sin embargo, hasta el momento, los funcionarios han dicho que no ha habido nada que sugiera que algún dron sea una amenaza para la seguridad.

Video Aviones pequeños han sido confundidos con drones misteriosos en Nueva York y Nueva Jersey, según autoridades



Incluso, las autoridades informaron que muchos avistamientos de drones han sido en realidad vuelos legales, aviones tripulados, helicópteros e incluso estrellas fugaces.

El martes, las agencias federales emitieron una declaración diciendo que "los datos técnicos" evaluados hasta ahora y los análisis de "los avistamientos hasta la fecha incluyen una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados y de aplicación de la ley, así como aeronaves tripuladas... helicópteros y estrellas informadas erróneamente como drones".

PUBLICIDAD

El presidente Joe Biden dijo el martes por la noche que no parece haber "nada nefasto" en los objetos voladores: "Hay muchos drones autorizados. Estamos siguiendo esto de cerca. Hasta ahora no hay sensación de peligro", dijo.

La prohibición de los vuelos en el espacio aéreo abarca unas 22 comunidades de Nueva Jersey, incluidas tres de las ciudades más grandes del estado, Camden, Elizabeth y Jersey City.

Los pilotos que no cumplan con estas restricciones pueden ser interceptados, detenidos e interrogados por las fuerzas del orden o el personal de seguridad, según la declaración. El gobierno también puede usar "fuerza letal" contra los drones si representan una "amenaza inminente para la seguridad", agrega.

¿Qué se ha visto en el cielo de Nueva Jersey?

Esta foto suministrada por Trisha Bushey muestra el horizonte al anochecer y puntos luminosos cerca de Lebanon Township, Nueva Jersey, el jueves 5 de diciembre de 2024. Imagen Trisha Bushey/AP



Desde mediados de noviembre, docenas de testigos han reportado avistamientos de drones en todo el estado, incluyendo áreas cercanas al Arsenal de Picatinny, una instalación militar de investigación y fabricación, y sobre el campo de golf de Donald Trump en Bedminster.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy instó al Congreso a otorgar a los estados más autoridad para manejar este tipo de situaciones.

Mientras tanto, el FBI y la policía estatal de Nueva Jersey advirtieron sobre los riesgos de apuntar con láseres a posibles drones, ya que los pilotos de aeronaves están siendo afectados por estos incidentes con mayor frecuencia. También alertaron sobre el peligro de disparar armas contra aeronaves tripuladas, que podrían ser confundidas con drones.

PUBLICIDAD

Las agencias instaron al Congreso a promulgar una legislación contra los drones que "ampliaría y expandiría las autoridades existentes contra los drones para identificar y mitigar cualquier amenaza que pueda surgir". El miércoles, el Senado rechazó una propuesta para acelerar un proyecto apoyado por Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata del Senado, y otros, que Schumer dice que ampliaría la autoridad del gobierno para realizar la detección de drones, entre otras cosas.

¿Representan los drones una amenaza?

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó el lunes que el gobierno federal no ha identificado riesgos para la seguridad pública o nacional:

“Hay más de un millón de drones registrados legalmente con la FAA y hay miles de drones comerciales, recreativos y de las fuerzas del orden que operan legalmente en cualquier día. Ese es el ecosistema con el que estamos lidiando”.

El gobierno federal ha desplegado personal y tecnología avanzada para investigar los reportes en Nueva Jersey y otros estados. De los más de 5,000 avistamientos reportados hasta ahora, alrededor de 100 requirieron una investigación más profunda por haber sido considerados creíbles y merecedores de una investigación, según un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la FAA y el Departamento de Defensa.

Especulación sobre los drones de Nueva Jersey

La especulación online ha crecido, con algunos expresando temor de que los drones formen parte de una operación clandestina extranjera o del propio gobierno de EEUU. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, descartó que los drones estén recolectando inteligencia, dado lo ruidosos y brillantes que son y negó que el Departamento de Defensa opere estos drones.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado sobre si contratistas militares podrían estar operando drones en el área de Nueva Jersey, Ryder negó la idea, afirmando que no hay operaciones militares ni experimentos con drones en este corredor.

El expresidente Donald Trump ha sugerido que el gobierno sabe más de lo que está revelando. “¡Que informen al público ahora o que los derriben!”, publicó en su red social Truth Social, alimentando especulaciones sin dar información.

Por su parte, el senador demócrata Andy Kim, de Nueva Jersey, dijo no tener evidencia de que el gobierno esté ocultando información. Señaló que la falta de confianza en las instituciones está jugando un papel importante en esta saga.

Mira también: