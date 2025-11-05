Qué se sabe de la prueba del misil nuclear Minuteman III que realizó EEUU en California

El Pentágono anunció este miércoles que completó con éxito una prueba regular del misil balístico intercontinental LGM-30G Minuteman III, de capacidad nuclear, en medio de aparentes señales de EEUU y Rusia de que se reactivarán las pruebas nucleares.

La prueba del Minuteman III era rutinaria y estaba programada con años de antelación, afirma el Comando Espacial de EEUU.

"El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III sin armas desde la Base Espacial Vandenberg, California, el 5 de noviembre de 2025. Esta prueba, denominada GT 254, evaluó la fiabilidad, la preparación operativa y la precisión del sistema ICBM, piedra angular de la defensa nacional de Estados Unidos", indica un comunicado del Comando Espacial.

El vehículo de reentrada del misil balístico intercontinental recorrió aproximadamente 4,200 millas hasta llegar al Centro de Pruebas de Defensa Antimisiles Balísticos Ronald Reagan del Comando Espacial y de Defensa Antimisiles del Ejército de los Estados Unidos, situado en el atolón Kwajalein, en la República de las Islas Marshall.

El lanzamiento, que tuvo lugar el miércoles por la mañana, se produjo horas antes de que Putin ordenara a los funcionarios rusos presentar propuestas para una posible reanudación de los ensayos nucleares, en respuesta a las sorprendentes declaraciones de Trump la semana pasada, que parecían sugerir que Estados Unidos reanudaría sus propios ensayos atómicos.

Sin embargo, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo el domingo que las nuevas pruebas del sistema de armas nucleares estadounidenses ordenadas por Trump no incluirán explosiones nucleares.

La "L" en LGM es la designación del Departamento de Defensa para los misiles lanzados desde silos; la "G" significa ataque terrestre; la «M» significa misil guiado, el 30 representa la serie de misiles Minuteman y la G después del "30" es el actual Minuteman III.

La fuerza actual de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) consta de 400 misiles Minuteman III ubicados en la 90.ª Ala de Misiles en la Base Aérea F.E. Warren, Wyoming; la 341.ª Ala de Misiles en la Base Aérea Malmstrom, Montana; y la 91.ª Ala de Misiles en la Base Aérea Minot, Dakota del Norte.

Se espera que el Minuteman III, cuya primera versión data de la década de 1960, sea reemplazado la próxima década por el LGM-35A Sentinel.

