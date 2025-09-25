Incertidumbre ante la abrupta convocatoria del Jefe del Pentágono a cientos de generales la próxima semana

Video Crece la tensión entre EEUU y Venezuela tras el despliegue de aviones F-35 en Puerto Rico

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocó a los altos mandos militares —cientos de generales y almirantes— a una base en el norte de Virginia para una reunión repentina la próxima semana, según tres personas familiarizadas con el asunto.

La directiva no explicaba el motivo de la reunión del martes de los altos mandos con rango de una estrella o superior y sus principales asesores en la base de Quantico del Cuerpo de Marines. Las personas, que describieron la medida como inusual, no estaban autorizadas a discutir públicamente los planes sensibles y hablaron bajo condición de anonimato.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth "se dirigirá a sus altos mandos militares a principios de la próxima semana".

En el Ejército hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos mandan a miles de miembros del servicio y están destinados en todo el mundo, en más de una docena de países y zonas horarias.

Según el diario, la convocatoria "ha sembrando confusión y alarma tras el despido de numerosos altos mandos por parte de la administración Trump este año".

Preocupa tener a tantos militares de alto rango reunidos a la misma vez

Algunos funcionarios consultados por la cadena de noticias CNN expresaron su preocupación por la seguridad de tener a tantos oficiales de alto rango reunidos simultáneamente.

Un asesor del Congreso declaró a CNN que, a menos que Hegseth "planeara anunciar una nueva campaña militar importante o una reestructuración completa de la estructura de mando militar, no me imagino una buena razón para ello'".

La reunión, de la que informó por primera vez The Washington Post, se produce después de varias medidas inusuales e inexplicables que Hegseth ha tomado en relación con líderes militares.

En mayo, Hegseth ordenó que el Ejército recortara el 20% de sus oficiales generales de cuatro estrellas, ordenó un recorte adicional del 10% de todos los oficiales generales y de bandera de todas las fuerzas, y dijo a la Guardia Nacional que se deshiciera del 20% de sus altos cargos.

En febrero, Hegseth despidió sin explicaciones a la almirante Lisa Franchetti, la oficial de mayor rango de la Marina, y al general James Slife, el segundo oficial de mayor rango del Ejército del Aire. También relevó a los principales abogados del Ejército.

Desde entonces, Hegseth ha despedido a otros jefes militares sin decir los motivos. El más reciente fue un general que dirigió una agencia de inteligencia militar cuya evaluación inicial de los daños estadounidenses a los sitios nucleares iraníes en los ataques estadounidenses enfureció al presidente Donald Trump.

