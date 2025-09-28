Trump irá a la inusual convocatoria de generales de su secretario de Defensa: reporte

Video Qué se sabe de la convocatoria de Hegseth a cientos de generales: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump irá a la inusual convocatoria de cientos de generales y almirantes de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, a una base en el norte de Virginia este martes, informó este domingo el diario The Washington Post tras acceder a un documento con la planificación del evento.

En su abrupta directiva del jueves pasado, Hegseth no explicó el motivo de la reunión con los altos mandos con rango de una estrella o superior y sus principales asesores en la base de Quantico del Cuerpo de Marines.

"Tenemos confirmación de la Casa Blanca de que POTUS (el presidente Trump) irá ahora al discurso del martes", se lee en el documento enviado este sábado y al cual accedió el Post.

La presencia de Trump, de acuerdo con el informe, suma una capa adicional de seguridad de un encuentro que ya había generado preocupación por la cantidad de generales que se reunirá a la misma vez en un mismo lugar.

Qué se sabe del inusual encuentro de generales en Virginia

El jueves pasado, el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que Hegseth "se dirigirá a sus altos mandos militares a principios de la próxima semana". No dio más detalles.

En el Ejército hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos mandan a miles de miembros del servicio y están destinados en todo el mundo, en más de una docena de países y zonas horarias.

De acuerdo con el Post, se supo que los generales le escucharían a Hegseth un discurso sobre su visión sobre un "espíritu de guerra". Pero los cambios de planes para incluir a Trump podrían modificar esto.

La convocatoria "ha sembrando confusión y alarma tras el despido de numerosos altos mandos por parte de la administración Trump este año", había informado ese diario en un informe previo.

Preocupa tener a tantos militares de alto rango reunidos a la misma vez

Algunos funcionarios consultados por la cadena de noticias CNN expresaron su preocupación por la seguridad de tener a tantos oficiales de alto rango reunidos simultáneamente.

Un asesor del Congreso declaró a CNN que, a menos que Hegseth "planeara anunciar una nueva campaña militar importante o una reestructuración completa de la estructura de mando militar, no me imagino una buena razón para ello'".

La reunión se produce después de varias medidas inusuales e inexplicables que Hegseth ha tomado en relación con líderes militares. En mayo, Hegseth ordenó que el Ejército recortara el 20% de sus oficiales generales de cuatro estrellas, ordenó un recorte adicional del 10% de todos los oficiales generales y de bandera de todas las fuerzas, y dijo a la Guardia Nacional que se deshiciera del 20% de sus altos cargos.

En febrero, el secretario despidió sin explicaciones a la almirante Lisa Franchetti, la oficial de mayor rango de la Marina, y al general James Slife, el segundo oficial de mayor rango del Ejército del Aire. También relevó a los principales abogados del Ejército.

Desde entonces, Hegseth ha despedido a otros jefes militares sin decir los motivos. El más reciente fue un general que dirigió una agencia de inteligencia militar cuya evaluación inicial de los daños estadounidenses a los sitios nucleares iraníes en los ataques estadounidenses enfureció al presidente Donald Trump.

