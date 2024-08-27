El soldado estadounidense que huyó a Corea del Norte se declarará culpable de deserción

Video Bajo custodia de EEUU: interrogantes sobre la expulsión del soldado Travis King de Corea del Norte

El soldado Travis King, quien huyó a Corea del Norte hace poco más de un año, se declarará culpable de deserción y de otros cuatro cargos y asumirá la responsabilidad por su conducta, informó su abogado el lunes.

Franklin D. Rosenblatt, que representa a King, dijo a la agencia AP que el soldado tiene intención de admitir su culpabilidad en un total de cinco delitos militares, incluyendo deserción y agresión a un oficial. Otros nueve delitos, incluyendo posesión de imágenes sexuales de un menor, serán retirados y desestimados según los términos del acuerdo.

King tendrá la oportunidad de hablar y explicar lo que hizo en una vista en Fort Bliss, Texas, el 20 de septiembre. “Quiere asumir la responsabilidad por lo que hizo", apuntó Rosenblatt.

“Travis está agradecido a sus familiares y amigos que lo han apoyado, y a todos los de fuera de su círculo que no prejuzgaron su caso sobre la base de las acusaciones iniciales", agregó el letrado en otro comunicado.

El abogado rechazó realizar comentarios acerca de la posible condena que podría recibir su cliente. La deserción es un cargo grave que puede acarrear penas de cárcel.

La huida de Travis King a Corea del Norte

King cruzó la fortificada frontera desde Corea del Sur en julio de 2023 y se convirtió en el primer estadounidense detenido en Corea del Norte en casi cinco años.

Su huida al Norte se produjo poco después de salir de un penal surcoreano en el que había cumplido condena durante casi dos meses por agresión.

Alrededor de una semana después de su salida de prisión, oficiales lo llevaron al aeropuerto para que pudiese regresar a Fort Bliss para enfrentar acciones disciplinarias. Fue escoltado hasta la aduana, pero en lugar de subir al avión, se unió a una visita civil a la localidad fronteriza de Panmunjom. Desde allí cruzó corriendo la frontera, que está custodiada por guardias y suele estar atestada de turistas.

Fue detenido por las autoridades norcoreanas, pero unos dos meses después Pyongyang anunció abruptamente que lo expulsaría del país. El 28 de septiembre fue devuelto a Texas, donde está detenido.

En octubre, el ejército estadounidense presentó una serie de cargos contra King con base en el Código Uniforme de Justicia Militar, incluyendo el de deserción, así como agredir a oficiales, posesión ilegal de alcohol, declaración falsa y posesión de video de un menor en una actividad sexual. Esas acusaciones se remontan al 10 de julio del año pasado, el mismo día que salió de prisión.

