Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

La trágica muerte de un piloto que rescataba mascotas en un accidente aéreo al que sobrevivieron dos perros

El vuelo transportaba tres perros y estaba asociado a un grupo sin ánimo de lucro que transporta animales rescatados con ayuda de pilotos voluntarios.

Por:
Univision y AP
Video Rescatan a un hombre y su perro en el mar después de que el huracán Helene inutiliza su velero

Un piloto y uno de los perros que había rescatado y que trasladaba a un refugio de animales murieron al estrellarse la avioneta en que viajaban este domingo sobre los bosques nevados de las montañas Catskill, en el estado de Nueva York.

Seuk Kim, de 49 años, volaba de Maryland a Albany cuando su avioneta se estrelló en una zona remota de Windham, a unas 35 millas al suroeste de Albany, según las autoridades locales.

PUBLICIDAD

El vuelo transportaba tres perros y estaba asociado a un grupo sin ánimo de lucro que traslada animales rescatados con ayuda de pilotos voluntarios, dijo el sheriff del condado de Greene, Peter Kusminsky.

La visibilidad era escasa el domingo y Kim pidió permiso para cambiar de altitud debido a las turbulencias, dijo Kusminsky. Poco después, el avión se estrelló en un bosque a un par de millas de la carretera más cercana.

Los equipos de rescate localizaron los restos en un bosque cubierto por poco más de un pie de nieve, según el sheriff.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el accidente.

¿Qué pasó con los perros que eran transportados en el avión?

Más sobre Accidentes Aéreos

El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor
2 mins

El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor

Estados Unidos
Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero
0:57

Difunden nuevo video del choque aéreo en Washington DC que dejó 67 muertos en enero

Estados Unidos
Al menos 25 heridos por las turbulencias en un vuelo de Delta Airlines que aterrizó de emergencia en Minneapolis
2 mins

Al menos 25 heridos por las turbulencias en un vuelo de Delta Airlines que aterrizó de emergencia en Minneapolis

Estados Unidos
El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada
3 mins

El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada

Estados Unidos
Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos
3 mins

Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos

Estados Unidos
Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego
5 mins

Lo que se sabe del accidente de un avión privado que se estrelló en un barrio de San Diego

Estados Unidos
Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego
3 mins

Quiénes son los fallecidos en el accidente de la avioneta que se estrelló en barrio de San Diego

Estados Unidos
Una avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida: mueren sus tres ocupantes
3 mins

Una avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida: mueren sus tres ocupantes

Estados Unidos
Eran turistas españoles: qué se sabe de las víctimas del accidente de helicóptero en Hudson
1:04

Eran turistas españoles: qué se sabe de las víctimas del accidente de helicóptero en Hudson

Estados Unidos
En un minuto: Entran en vigor los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio
1:18

En un minuto: Entran en vigor los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio

Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades locales, dos de los tres perros que viajan con el piloto sobrevivieron al accidente.

Uno de ellos es un cachorro mezcla de labrador que sufrió fracturas en varios huesos. El otro perro solo presentaba heridas leves.

“Estaba muy asustado y se había hundido en la nieve”, dijo Kusminsky sobre el cachorro con los huesos rotos.

Ese perro, llamado Whiskey, fue trasladado a un hospital veterinario de Middletown, Connecticut, según la organización benéfica a la que Kim entregaba los perros, el Refugio de Animales de Schoharie Valley.

El otro perro encontrado a salvo era un yorkie terrier de 18 meses llamado Pluto, que “sufrió contusiones pulmonares y hematomas internos y externos, pero milagrosamente se encuentra muy bien”, dijo el refugio en una publicación en Facebook.

PUBLICIDAD

El tercer cachorro, llamado Lisa, fue el que murió en el accidente aéreo.

El último vuelo de Seuk Kim, el piloto voluntario que ayudaba a animales rescatados

Los homenajes a Kim, quien vivía en Springfield Virginia, se viralizaron este lunes en una ceremonia celebrada en internet, en la que compañeros rescatadores de perros le dieron las gracias por sus vuelos y por coordinar a los pilotos de todo el país.

“A lo largo de los años, Seuk ayudó a salvar la vida de cientos de animales a los que, de otro modo, se habría practicado la eutanasia debido al hacinamiento en los refugios de animales”, dijo en un comunicado Maggie Pryor, directora del Refugio de Animales de Schoharie Valley.

Cathy West, que dirige Kuddles & Kisses K9 Rescue en Baltimore, Maryland, dijo que vio a Kim por última vez en octubre en un aeropuerto cercano, cuando le entregó un perro que apenas unos días antes estaba en una lista para ser sacrificado en un refugio superpoblado de Tennessee.

“Estaba tan involucrado en tratar de hacer correr la voz a los voluntarios, a otros pilotos, de que esto es algo bueno para salvar a estos perros y que no mueran en los refugios”, dijo West.

La familia de Kim dijo que era originario de Corea del Sur y que “llegó a este país (EEUU) con poco más que un sueño, y a través del trabajo duro y la perseverancia, construyó una vida de significado y generosidad”.

“Era una persona amable y desinteresada que siempre se desvivía por ayudar a los demás, sin importar las circunstancias”, dijeron sus familiares en un comunicado. “Su legado perdurará en las innumerables vidas que tocó, tanto humanas como animales”.

PUBLICIDAD

Mira también:

Video Rescatan a un niño que estuvo perdido en la selva durante el paso del huracán Milton: sus perros lo cuidaron
Relacionados:
Accidentes AéreosAdopciónEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD