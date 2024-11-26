La trágica muerte de un piloto que rescataba mascotas en un accidente aéreo al que sobrevivieron dos perros

Video Rescatan a un hombre y su perro en el mar después de que el huracán Helene inutiliza su velero

Un piloto y uno de los perros que había rescatado y que trasladaba a un refugio de animales murieron al estrellarse la avioneta en que viajaban este domingo sobre los bosques nevados de las montañas Catskill, en el estado de Nueva York.

Seuk Kim, de 49 años, volaba de Maryland a Albany cuando su avioneta se estrelló en una zona remota de Windham, a unas 35 millas al suroeste de Albany, según las autoridades locales.

PUBLICIDAD

El vuelo transportaba tres perros y estaba asociado a un grupo sin ánimo de lucro que traslada animales rescatados con ayuda de pilotos voluntarios, dijo el sheriff del condado de Greene, Peter Kusminsky.

La visibilidad era escasa el domingo y Kim pidió permiso para cambiar de altitud debido a las turbulencias, dijo Kusminsky. Poco después, el avión se estrelló en un bosque a un par de millas de la carretera más cercana.

Los equipos de rescate localizaron los restos en un bosque cubierto por poco más de un pie de nieve, según el sheriff.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el accidente.

¿Qué pasó con los perros que eran transportados en el avión?

De acuerdo con las autoridades locales, dos de los tres perros que viajan con el piloto sobrevivieron al accidente.

Uno de ellos es un cachorro mezcla de labrador que sufrió fracturas en varios huesos. El otro perro solo presentaba heridas leves.

“Estaba muy asustado y se había hundido en la nieve”, dijo Kusminsky sobre el cachorro con los huesos rotos.

Ese perro, llamado Whiskey, fue trasladado a un hospital veterinario de Middletown, Connecticut, según la organización benéfica a la que Kim entregaba los perros, el Refugio de Animales de Schoharie Valley.

El otro perro encontrado a salvo era un yorkie terrier de 18 meses llamado Pluto, que “sufrió contusiones pulmonares y hematomas internos y externos, pero milagrosamente se encuentra muy bien”, dijo el refugio en una publicación en Facebook.

PUBLICIDAD

El tercer cachorro, llamado Lisa, fue el que murió en el accidente aéreo.

El último vuelo de Seuk Kim, el piloto voluntario que ayudaba a animales rescatados

Los homenajes a Kim, quien vivía en Springfield Virginia, se viralizaron este lunes en una ceremonia celebrada en internet, en la que compañeros rescatadores de perros le dieron las gracias por sus vuelos y por coordinar a los pilotos de todo el país.

“A lo largo de los años, Seuk ayudó a salvar la vida de cientos de animales a los que, de otro modo, se habría practicado la eutanasia debido al hacinamiento en los refugios de animales”, dijo en un comunicado Maggie Pryor, directora del Refugio de Animales de Schoharie Valley.

Cathy West, que dirige Kuddles & Kisses K9 Rescue en Baltimore, Maryland, dijo que vio a Kim por última vez en octubre en un aeropuerto cercano, cuando le entregó un perro que apenas unos días antes estaba en una lista para ser sacrificado en un refugio superpoblado de Tennessee.

“Estaba tan involucrado en tratar de hacer correr la voz a los voluntarios, a otros pilotos, de que esto es algo bueno para salvar a estos perros y que no mueran en los refugios”, dijo West.

La familia de Kim dijo que era originario de Corea del Sur y que “llegó a este país (EEUU) con poco más que un sueño, y a través del trabajo duro y la perseverancia, construyó una vida de significado y generosidad”.

“Era una persona amable y desinteresada que siempre se desvivía por ayudar a los demás, sin importar las circunstancias”, dijeron sus familiares en un comunicado. “Su legado perdurará en las innumerables vidas que tocó, tanto humanas como animales”.

PUBLICIDAD

Mira también: