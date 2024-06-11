Ejecutan por inyección letal a David Hosier, el reo condenado por asesinar a tiros a su examante y al marido de ella

Video Las últimas palabras de Kenneth Smith, el reo ejecutado con gas nitrógeno en Alabama

Un hombre condenado por matar a su examante y al marido de esta, en lo que los fiscales describieron como un ataque de ira, fue ejecutado este martes por la tarde en Missouri .

David Hosier, de 69 años, fue declarado muerto a las 6:11 pm tras una inyección de una sola dosis del sedante pentobarbital en la prisión estatal de Bonne Terre, informaron las autoridades locales.

Hosier fue condenado por los asesinatos de Angela y Rodney Gilpin en 2009 en Jefferson City, la capital del estado.

Según los investigadores del caso, Hosier mantenía una relación sentimental con Angela Gilpin y estaba enfadado con ella por haber terminado su romance cuando ella se reconcilió con su marido.

Hosier mantuvo hasta el final que era inocente y que no debería haber sido condenado por pruebas circunstanciales.

Tras recibir la inyección letal, de acuerdo con AP, Hosier giró la cabeza un par de veces y respiró con dificultad dos veces mientras le administraban el fármaco, pero todo movimiento cesó en cuestión de segundos, incluso mientras su consejero espiritual sentado a su lado, el reverendo Jeff Hood, seguía rezando.

“Los dejo a todos con amor”, dijo Hosier como parte de una declaración final publicada antes de la ejecución.

"Ahora voy a ir al cielo. No lloren por mí. Vengan a mí cuando les llegue la hora", declaró.

¿Por qué se le acusaba a David Hosier del asesinato de Angela Gilpin y su esposo?

Hosier reconoció haber tenido una aventura con Angela Gilpin a la que ella puso fin antes de volver con su marido.

En septiembre de 2009, Angela Gilpin y su esposo fueron tiroteados mortalmente cerca del portal de su apartamento.

El detective Jason Miles declaró a AP que Hosier hizo numerosos comentarios a otras personas amenazando con hacer daño a Angela Gilpin en los días previos a los asesinatos.

Tras los asesinatos, la policía encontró en el bolso de Angela Gilpin una solicitud de orden de protección y otro documento en el que expresaba su temor a que Hosier les disparara a ella y a su marido.

Hosier era un sospechoso inmediato, pero tras los asesinatos la policía no pudo encontrarlo inmediatamente. Utilizaron los datos de su teléfono móvil para seguirlo hasta Oklahoma.

Se produjo una persecución cuando un agente de Oklahoma intentó detener el coche de Hosier.

Cuando Hosier se bajó del auto dijo a los agentes: “Dispárenme y acaben de una vez”, según consta en las actas judiciales.

Los agentes encontraron 15 pistolas, un chaleco antibalas, 400 cartuchos y otras armas en el coche de Hosier, según los documentos judiciales.

Entre las armas había un subfusil fabricado con un kit que, según los investigadores, se utilizó en los asesinatos, aunque las pruebas realizadas no fueron concluyentes.

En el asiento delantero del vehículo de Hosier se encontró una nota que decía: “Si sales con alguien, no le mientas”. "Sé sincera con la gente si algo va mal. Si no lo haces, podría pasarte a TI".

En una de sus declaraciones, Hosier dijo que no estaba huyendo a Oklahoma, sino que simplemente estaba haciendo un largo viaje en coche para despejar su mente y que tenía las armas porque le gusta cazar, dijo. No recordaba que hubiera una nota en el coche.

La Corte Suprema de Misuri confirmó la condena de Hosier en 2019.

La segunda ejecución en Missouri en lo que va del año

La ejecución de Hosier se llevó acabo luego de que el lunes el gobernador de Missouri, Mike Parson, declinó conceder clemencia, citando la “falta de remordimiento” de Hosier.

Parson, republicano y exsheriff del condado, ha supervisado 10 ejecuciones desde que asumió el cargo en 2018.

Hosier fue la séptima persona ejecutada en EEUU este año y la segunda en Misuri. Brian Dorsey fue ejecutado en abril por matar a su prima y al marido de ésta en 2006.

Está previsto que Misuri ejecute a otro hombre, Marcellus Williams, el 24 de septiembre, aunque Williams sigue a la espera de una vista sobre su declaración de inocencia en la muerte por apuñalamiento de Lisha Gayle en 1998.

