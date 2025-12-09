Florida Florida ejecuta por inyección letal a Mark Allen Geralds, preso por un asesinato desde 1989 Mark Allen Geralds recibió una inyección letal el martes por la noche en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Fue condenado a muerte por el asesinato a puñaladas de Tressa Pettibone en su casa de Panama City el 1 de febrero de 1989.

Un hombre de Florida condenado por asesinar a una mujer durante un robo fue ejecutado mediante inyección letal el martes, una de las dos ejecuciones programadas en el país esta semana.

Mark Geralds, de 58 años, fue ejecutado a las 6:15 pm (local) en la prisión estatal de Florida en Raiford tras abandonar las apelaciones legales contra su sentencia de muerte.

Geralds fue condenado por el asesinato en 1989 de Tressa Pettibone, de 33 años, quien fue golpeada y apuñalada hasta la muerte en su casa en Panama City. El hijo de ocho años de Pettibone encontró su cuerpo cuando regresó a casa de la escuela.

El asesino era carpintero y había realizado trabajos de remodelación en la casa aproximadamente un año antes.

Esta fue la ejecución número 18 llevada a cabo en Florida este año, lo que amplía aún más el récord estatal de ejecuciones totales en un solo año, con una más prevista para la próxima semana.

Aproximadamente una semana antes del asesinato, Geralds se encontró con Pettibone y sus dos hijos en un centro comercial, y Pettibone mencionó que su esposo estaba fuera de casa por negocios. Más tarde, Geralds se acercó al hijo de Pettibone en la sala de videojuegos y le preguntó cuándo volvería su padre y a qué hora salían y regresaban él y su hermana del colegio cada día, según los registros.

Los investigadores descubrieron que, la tarde del ataque, Geralds había empeñado joyas con restos de sangre de Pettibone y que las bridas de plástico utilizadas para atar a Pettibone coincidían con las encontradas en el coche de Geralds, según muestran los registros.

Tras el juicio, Geralds fue declarado culpable de asesinato, robo a mano armada y otros cargos, y condenado a muerte en 1990. Luego, la Suprema Corte de Justicia de Florida anuló la sentencia, pero confirmó la condena, y Geralds fue condenado de nuevo a muerte en 1992.

Después de que se firmara la orden de ejecución el mes pasado y se fijara la fecha de su ejecución, Geralds le dijo a un juez que no deseaba presentar más apelaciones. El juez aprobó esa decisión.

El martes, Geralds se despertó a las 5:45 am (local), no recibió visitas durante el día y rechazó la última comida, según informó Jordan Kirkland, portavoz del Departamento Correccional de Florida. Geralds no se reunió con ningún consejero espiritual.

44 ejecuciones en EEUU en 2025, y contando

En lo que va de año, un total de 44 hombres han muerto ejecutados por orden judicial en Estados Unidos, y hay previstas varias ejecuciones más para lo que queda de 2025.

Desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, el mayor número anual de ejecuciones en Florida fue de ocho en 2014. Pero este año el estado ha ejecutado a más personas que cualquier otro. Está prevista otra ejecución la próxima semana en el estado, en virtud de las órdenes de ejecución firmadas por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Frank Athen Walls, de 58 años, está programado para la decimonovena ejecución de Florida este año, el 18 de diciembre. Fue condenado por matar a tiros a un hombre y una mujer durante un robo con allanamiento de morada y posteriormente confesó otros tres asesinatos.

Las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante inyección letal con un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correccionales del estado.

También ha habido cinco aplicaciones de la pena capital en Alabama y Texas.

Tennessee tiene previsto llevar a cabo su tercera ejecución del año el jueves. Harold Nichols, de 64 años, será ejecutado mediante inyección letal en una prisión estatal de Nashville por la violación y el asesinato de Karen Pulley, de 20 años.

La inyección letal ha sido el método más aplicado, con 37 de las ejecuciones por esta vía.

Tres reclusos han sido ejecutados por un pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial, lo que provoca la asfixia del preso.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de EEUU, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) han establecido moratorias.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso "para los delitos más viles".

