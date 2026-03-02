Eclipse Lunar Eclipse lunar total 2026: ¿necesitas gafas especiales para observarlo? La madrugada de este martes 3 de marzo de 2026 habrá un eclipse lunar total y aún estás a tiempo de prepararte para no perderte de este espectáculo astronómico desde tu casa.

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 habrá un eclipse lunar total y aún estás a tiempo de prepararte para no perderte de este espectáculo astronómico desde tu casa.

De acuerdo con la NASA, solo durante la fase de luna llena es posible que ocurra un eclipse lunar, ya que es cuando la Luna y el Sol se posicionan contrapuestos a la Tierra. De esta manera, la Luna puede dirigirse hacia la sombra de la Tierra y atravesarla, creando un eclipse lunar.

Durante el eclipse total, la Luna cruzará dos partes distintas de la sombra terrestre: la parte exterior de la sombra cónica que se llama penumbra y la parte interior de la sombra que es conocida como umbra.

El momento de mayor eclipse será cuando la Luna se encuentre a la mitad de su camino a través de la umbra y comience a verse rojiza-anaranjada, por lo que a este fenómeno se le conoce como Luna de Sangre.

¿Necesitas protección para ver el eclipse lunar?

Para observar un eclipse lunar total no necesitas gafas especiales, como en el caso de los eclipses solares, y puede verse por cualquier persona en el lado nocturno de la Tierra. Si el cielo está despejado donde te encuentres será un punto a favor para observar mejor este espectáculo astronómico.

Además, tendrás tiempo suficiente para ver el eclipse lunar total porque, según la NASA, puede durar más de una hora, a diferencia de los eclipses solares que solo se aprecian por algunos minutos y en determinadas áreas del planeta.

El punto máximo del eclipse total de Luna de este 3 de marzo se prevé para las 11:35 horas de Tiempo Universal (TU), ese será el momento indicado para voltear al cielo y apreciarlo sin tener que usar gafas especiales ni ningún tipo de protección para evitar afectaciones a la vista.

La NASA señaló que la fase total del eclipse lunar comenzará a las 11:06 TU y finalizará a las 12:04 TU, con una duración aproximada de unos 57 minutos.