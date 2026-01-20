luna ¿Cómo será la expedición de Artemis 2? Este será el recorrido de los astronautas por la Luna. Conoce aquí cómo será la expedición de Artemis 2, que acercará a cuatro astronautas a la Luna

La expedición de nombre Artemis 2 despegará este 2026, con el objetivo de llegar de nuevo a la Luna. En esta ocasión, llevará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en un hecho que puede marcar un hito en la historia, por ello aquí te explicamos cómo será el recorrido en el espacio.

Aunque aún no se tiene una fecha exacta sobre cuándo será el lanzamiento de Artemis 2, se espera que a partir de febrero se abra la ventana de fechas para iniciar el viaje hacia la Luna.

¿Cuál es la diferencia entre Artemis I y Artemis 2?

La primera misión de Artemis 1 se llevó a cabo en 25 días en el año 2022 y no hubo ninguna tripulación.

La diferencia con la misión que se llevará a cabo este 2026 es que se probarán nuevas capacidades, tal es el caso de mantener la estabilidad térmica del vehículo, y se busca la comodidad de los humanos.

¿Hay similitudes con Apolo 8?

Apolo y Artemis podrían tener algunas similitudes, ya que sus pruebas han sido tratadas de una manera sumamente rigurosa en el caso del despliegue.

Entre las similitudes que comparten está que Apolo 8, que se lanzó en 1968, no alunizó, y en esta ocasión se prevé que Artemis 2 tampoco toque la Luna.

Así será la expedición de Artemis 2

Artemis 2 ha generado gran expectiva, pues la misión acercaría a la humanidad a la Luna por primera vez desde el Apolo 17, en 1972.

Una de las características de esta expedición de 10 días es que los astronautas viajarán mucho más allá de la cara de la Luna, con la intención de establecer un récord de distancia. Actualmente, la marca la tiene Apolo 13.