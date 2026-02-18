estados unidos

La aprobación de las políticas migratorias de Trump alcanza un nuevo mínimo, según datos de una encuesta reciente

La aprobación pública de las políticas de inmigración del presidente Donald Trump cayó a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, de acuerdo a la nueva encuesta de Reuters/Ipsos

Univision y Reuters picture
Por:Univision y Reuters
Solo el 38 % de los encuestados en la consulta que duró cuatro días y finalizó el lunes pasado afirmó que Trump estaba haciendo un buen trabajo en materia de inmigración, un tema prioritario para su gobierno. Esta calificación bajó, de acuerdo con la anterior encuesta de Reuters/Ipsos que realizó en enero pasado, en donde la calificación era del 39 %. Con este resultado se alcanza un nuevo sótano en la administración republicana, que el año pasado a inicios de su mandato tenía el 50 % de aprobación en el mismo segmento.

Trump hizo campaña antes de su reelección en 2024 con la promesa de lanzar la mayor campaña de deportación en décadas y ordenó amplias redadas de inmigración inmediatamente después de regresar al cargo en enero de 2025. Agentes enmascarados con equipo táctico son ahora una imagen común en Estados Unidos y los agentes de inmigración se han enfrentado violentamente con manifestantes y activistas estadounidenses.

El presidente Trump tomó como bandera de campaña en 2024 la promesa de lanzar la mayor campaña de deportación en décadas y ordenó amplias redadas de inmigración inmediatamente después de regresar al cargo en enero de 2025. Bajo estas nuevas medidas, salieron a las calles agentes enmascarados con equipo táctico que son ahora una imagen común en distintas ciudades del país. Estos agentes se han enfrentado violentamente con manifestantes y activistas estadounidenses, lo cual explica el rechazo de la sociedad hacia la implementación de este tipo de políticas.

Otro de los datos relevantes que mostró la encuesta de Reuters/Ipsos es que el apoyo al manejo de la inmigración por parte de Trump ha caído significativamente entre los hombres en las últimas semanas en comparación con el año pasado.

El dato cobra importancia porque votantes masculinos desempeñaron un papel fundamental en la victoria electoral del regreso de Trump a la presidencia en 2024, y a lo largo de 2025 su índice de aprobación de la inmigración entre los hombres se mantuvo cerca del 50 %. Sin embargo, la encuesta reveló que la estadística bajó al 41 % de los hombres. Entre las mujeres, el apoyo a Trump en materia de inmigración ha caído del 40 % durante la mayor parte de 2025 al 35 % en las últimas semanas.

En una inusual retirada de Trump, su administración dijo la semana pasada que había acordado poner fin a la ola de deportaciones en Minnesota, donde agentes de inmigración mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en enero.

Donald Trump comenzó su mandato con una aprobación general del 47 %, pero en las últimas semanas su índice se ha mantenido en los niveles más bajos de su presidencia, cayendo al 38 % según los números de la última consulta sobre la aprobación de su desempeño.

