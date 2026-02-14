Noticias Barack Obama califica de “circo” el estilo de gobierno de Trump y lanza duras críticas Las declaraciones se producen días después de que la Casa Blanca difundiera en redes sociales oficiales un video en el que Obama y su esposa, Michelle Obama, aparecían caracterizados como simios

Video Trump publica video racista que representa a los Obama como simios; Casa Blanca lo borra

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como un “ circo” el estilo de gobierno del actual mandatario, Donald Trump, quien se encuentra en su segundo periodo presidencial, y lanzó duras críticas contra su administración durante una entrevista publicada este sábado 14 de febrero de 2026.

Las declaraciones se producen días después de que la Casa Blanca difundiera en redes sociales oficiales un video en el que Obama y su esposa, Michelle Obama, aparecían caracterizados como simios. El contenido fue ampliamente criticado por miles de usuarios, que lo calificaron como racista y ofensivo.

¿Qué dijo Obama sobre el gobierno de Donald Trump?

Durante una entrevista exclusiva con el comentarista político Brian Tyler Cohen, publicada en su canal de YouTube en el video titulado "Barack Obama rompe su silencio sobre el vídeo del simio de Trump, Bad Bunny y las elecciones de 2028", Obama abordó el tema y cuestionó el deterioro del debate público en Estados Unidos.

“Hace solo unos días, Donald Trump publicó una foto tuya, con tu cara en el cuerpo de un simio. Y, de nuevo, esto es… como si hubiéramos visto la degeneración del discurso. ¿Cómo podemos salir del lugar en el que hemos caído?”, preguntó Cohen.

Obama respondió que “es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses consideran que este comportamiento es profundamente preocupante”. Añadió que, aunque estos episodios “llaman la atención” y funcionan como distracción, existe una ciudadanía que aún cree en la “decencia, la cortesía y la amabilidad”.

Obama afirma que Trump perdió el respeto por el cargo

El exmandatario afirmó que en la esfera pública actual “hay una especie de circo o espectáculo de payasos que se está produciendo en las redes sociales y en la televisión”. También lamentó la pérdida de “decoro y respeto por el cargo” entre quienes antes defendían esos valores.

“ No creo que la mayoría del pueblo estadounidense apruebe esto… en última instancia, la respuesta vendrá del pueblo estadounidense”, sostuvo.

Tras la publicación del video, el expresidente estadounidense agradeció a Cohen y explicó por qué ve esperanza y cómo cree que deben actuar los demócratas y los ciudadanos en la actualidad.

“Fue genial sentarme con Brian Tyler Cohen para hablar de todo, desde el coraje que vimos en Minnesota, hasta cómo los demócratas podemos ser fieles a nuestros valores y lograr resultados, hasta cómo estamos construyendo una comunidad de creadores de cambio””, afirmó Obama.

Hasta el momento, Donald Trump no ha emitido una respuesta directa a las declaraciones de Obama. Sin embargo, tras la polémica por el video, el presidente aseguró que no fue él quien lo publicó, sino un empleado de la Casa Blanca, deslindándose de la responsabilidad del contenido.

