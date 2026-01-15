Noticias

Mexicano muere bajo custodia del ICE en centro de detención en Clayton, Georgia

Los restos del mexicano serán repatriados conforme a la voluntad de sus familiares, informó la SRE.

El Consulado General de México en Atlanta informó este jueves 15 de enero de 2026 sobre la muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Clayton, Georgia.

En un comunicado, el consulado general dijo que atiende el caso de "forma puntual" y que mantiene contacto directo con las autoridades responsables de la investigación para esclarecer los hechos.

Por estos hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto del consulado, mantiene además comunicación permanente con la Oficina de Campo del ICE en Atlanta.

Al tiempo que estableció contacto con los familiares del connacional, tanto en Estados Unidos como en México, para brindarles acompañamiento, orientación y asistencia consular.

Piden esclarecer muerte de mexicano bajo custodia del ICE

El consulado general solicitó que se esclarezcan las circunstancias en las que falleció el mexicano; en tanto, colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice "de manera pronta y transparente".

A la par, efectúa los procesos conducentes para la repatriación de los restos del connacional a México y de acuerdo con la voluntad de sus familiares.

El gobierno de México expresa sus más sinceras condolencias a la familia del connacional y reitera su compromiso por brindar asistencia y protección consular a nuestra comunidad
Consulado General de México en Atlanta

