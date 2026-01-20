Estados Unidos de América Trump da mensaje hoy por su primer año de gobierno: Esto dijo el presidente de EE. UU A un año de su gobierno, el presidente Trump dio su discurso; estos son los temas que abordó

Video Aprobación de Trump se desploma a un año de su segundo mandato como presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje en el marco de su primer año de gobierno desde la sala de prensa James S. Brady; esto dijo hoy, 20 de enero de 2026.

Este primer año de gobierno, de su segunda vez como presidente, Trump, ha tenido una administración caracterizada por decisiones cuestionadas, con anuncios sobre aranceles, advertencias directas a gobiernos aliados y rivales.

PUBLICIDAD

Durante su mensaje abordó temas relacionados con migración, economía, seguridad y destacó la labor de su adminsitración, que según él ha tenido buenos avances. Uno de los ejes centrales del mensaje presidencial fue la política de aranceles. Trump afirmó que, contrario a lo que advirtieron sus críticos, estas medidas no generaron inflación en Estados Unidos.

Usando aranceles, reduje el déficit comercial en un increíble 77%... Logramos acuerdos comerciales históricos para reducir las barreras a las exportaciones estadounidenses con países que abarcan el 40% de todo el comercio de Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



Trump destacó como un éxito de su administración la reducción en los precios de los medicamentos. Señaló que su gobierno logró acuerdos con grandes farmacéuticas internacionales para disminuir el costo.

Asimismo, mencionó deducciones para préstamos automotrices, condicionadas a que los vehículos sean fabricados en Estados Unidos; aseguró que estas medidas han provocado que plantas automotrices de países como Canadá, México, Alemania y Japón trasladen su producción al territorio estadounidense para evitar el pago de aranceles, lo que, según dijo, ha impulsado la creación de empleos y el crecimiento industrial.

Cabe señalar que este martes también se lleva a cabo el Foro Económico Mundial en Davos, donde varios políticos se pronunciaron sobre las medidas comerciales que Trump anunció en caso de que sigan dando apoyo a Groenlandia. El presidente estadounidense por medio de sus redes sociales, compartió imágenes donde se puede ver una bandera de EE UU en un lugar con nieve y un cartel que dice " Groenlandia, territorio de Estados Unidos".

En el caso de la Unión Europea (UE), grupos políticos decidieron la suspensión de la ratificación del tratado comercial con Estados Unidos luego de las declaraciones de Trump.

PUBLICIDAD

Estas fueron las frases destacadas de Trump en su mensaje

El mandatario estadounidense hizo énfasis en los logros de su gobierno; afirmó que gran parte del ICE es hispano, además mencionó los avances en materia de seguridad:

"Lo hice muy bien. Nadie ha conseguido nunca los resultados que yo he conseguido como republicano".

"Amo a los hispanos. Y nos acusan de todo tipo de cosas. El 60% de las personas de las que estamos hablando son las mejores personas que tenemos y son hispanas. La patrulla fronteriza es en gran parte hispana; el ICE es en gran parte hispano. Son personas increíbles".

"Designamos al Tren de Aragua, la MS-13 y los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Y les hemos dado duro".

"Muchas de las plantas automotrices canadienses están cerrando y se están trasladando a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con México, Alemania, Japón y otros países".