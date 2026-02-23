Noticias Hombre que irrumpió en Mar-a-Lago y fue abatido provenía de familia pro Trump: Este es su pefil Te decimos quién era el hombre abatido en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump

Video Hombre armado fue abatido por autoridades tras irrumpir en Mar-A-Lago

El hombre que fue abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos tras ingresar a las instalaciones de la propiedad Mar-a-Lago tenía familia pro Donald Trump.

De acuerdo con Ric Bradshaw, sheriff del condado Palm Beach, el equipo de seguridad le pidió al chico soltar las cosas que tenía y, al momento de bajar el recipiente, levantó la escopeta, razón por la cual los agentes decidieron disparar, provocando su muerte.

A continuación te contamos quién era el joven que intentó entrar a la casa del mandatario estadounidense.

¿Quién era el joven abatido por los agentes?

Austin Tucker Martin era un joven de 21 años de edad, originario de Carolina del Norte, que trabajaba en el área de mantenimiento de un campo de golf y pasaba la mayor parte de su tiempo libre haciendo bocetos.

De acuerdo con su primo Braeden Fields, con el cual pasó toda su infancia, Tucker muy pocas veces tocaba temas políticos y parecía que le tenía miedo a las armas.

Yo no creería que él haría algo así. Es alucinante Braeden Fields, primo de Austin Tucker Martin

También comentó que tenía una familia, la cual simpatizaba con las ideas del presidente Donald Trump.

Video ¿Quién era Austin Martin? Familia del atacante de Mar-a-Lago rompe el silencio tras tiroteo



Asimismo, expresó que él no creía que su primo pudiera hacer algo como lo que pasó y que él no era capaz de lastimar a una hormiga. “Ni siquiera sabe cómo usar un arma", finalizó.

Cabe mencionar que el presidente Donald Trump el sábado 21 de febrero había asistido a una cena con gobernadores en Washington D. C, por lo que no estuvo en el momento del atentado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó a Fox News haber hablado con Trump tras el suceso y le dijo que se encontraba a salvo, junto con su familia, y agradeció la eficacia del Servicio Secreto.

El agente especial, Rafael Barros, a cargo en el Servicio Secreto de Estados Unidos, ha confirmado que la investigación sigue activa para el FBI.