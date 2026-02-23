Noticias Miles de vuelos suspendidos por potente tormenta invernal: Así afecta el ciclón bomba al noreste de EEUU Te decimos cuántos vuelos han sido los cancelados, al igual que los retrasados

Video Clima de hoy Estados Unidos 23 de febrero de 2026: Alerta de ventisca histórica en el noreste: Vientos de 70 mph y visibilidad nula en las carreteras

Este lunes 23 de febrero del 2026, la tormenta invernal ha detenido el tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos, afectando a miles de personas, quienes pensaban viajar; sin embargo, el llamado ciclón bomba ha causado severas afectaciones.

De acuerdo con la página en línea FlightAware, miles de vuelos han sido retrasados y otros miles han sido cancelados por los fuertes vientos y la nieve.

PUBLICIDAD

A continuación te contamos cuántos vuelos han sido cancelados y qué aeropuertos han sido afectados por el ciclón bomba.

Atrasos en vuelos

De acuerdo con la página de internet FlightAware, más de 5.500 vuelos han sido cancelados y más de 13.000 han sido retrasados hasta las 11:00 horas E.T.

Los aeropuertos más afectados han sido el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia, que se encuentran en Nueva York.

Después, los aeropuertos con más cancelaciones se encuentran en Boston, Newark, Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, DC.

Video "La peor tormenta desde 1996": Nueva York y el noreste enfrentan nevadas de 3 pulgadas por hora

Retrasos y cancelaciones del domingo 22 de febrero

Cabe mencionar que este domingo 22 de febrero, aunque no hubo tantos vuelos cancelados, el número de vuelos retrasados sobrepasó los del día de hoy con más de 24,000. Y en el caso de las cancelaciones, fueron más de 4000.

Algunas de las recomendaciones que se les da a las personas para que puedan estar prevenidas son que consulten las páginas oficiales de sus aerolíneas o que consulten algún rastreador de vuelos como Flighty, FlightAware y TripIt.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones para viajar en avión eran “extremadamente peligrosas”, por lo que se les recomendaba a las personas que mejor no viajaran.