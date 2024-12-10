El intrigante mensaje que Luigi Mangione gritó antes de su audiencia de extradición como sospechoso de asesinar al CEO de UnitedHealthcare

Video Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, llega a la corte gritando

En las imágenes más recientes de Luigi Mangione, el acusado por el homicidio del CEO de la aseguradora médica UnitedHealthcare, al joven se le ve esposado y vestido con el tradicional uniforme naranja de preso.

Mangione estaba siendo escoltado hacia el Palacio de Justicia del Condado de Blair en Hollidaysburg, Pensilvania, tras haber sido arrestado este lunes, después de cinco días en los que la policía buscó sin descanso al asesino de Brian Thompson.

En la audiencia se iba a decidir si sería extraditado a Nueva York, donde se cometió uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos y que mantiene a la población atenta a cada novedad del caso.

Sin embargo, el momento en que entra al tribunal se está haciendo viral este martes no por la imagen de Mangione, sino por el mensaje que quiso trasladar a gritos a la numerosa prensa reunida en la zona.

¿Qué gritó Luigi Mangione a la prensa antes de entrar al juzgado en Pensilvania?

Tras bajar de un vehículo, las cámaras captaron el momento en que Mangione forcejea con los agentes, que tratan de que entre al juzgado cuanto antes y evitar que se dirija a la prensa.

Sin embargo, entre empujones, el joven consiguió gritar un mensaje que parece querer hacer llegar a la población que está siguiendo el caso y con el que mostró su parecer sobre su detención y los cargos que se le imputan.

"¡Esto está completamente fuera de lugar y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y a su experiencia vivida!", gritó Mangione visiblemente enojado.

Tras varios empujones, los agentes consiguen hacerlo que pase a las instalaciones del juzgado por una puerta abierta.

Esta fue la primera vez que la prensa (y la ciudadanía en general) puedo escuchar la voz del principal sospechoso de acabar con la vida del director ejecutivo de UnitedHealthcare, después de que este lunes respondiera a preguntas del juez que le comunicó sus primeros cargos en una audiencia cerrada.

Dentro de la sala este martes, Mangione permaneció sentado y en silencio, mirando al frente o un papel que tenía consigo, según medios como la agencia AP. Solo respondió brevemente en dos ocasiones afirmativamente a preguntas del juez.

Su abogado impugnó su extradición a Nueva York y, aunque pidió que se le impusiera una fianza, esto fue desestimado por el magistrado. Mangione dispone de 14 días para presentar un recurso de hábeas corpus y, si lo obtiene, se programaría una nueva audiencia.

Hasta entonces, continuará encarcelado en Pensilvania, donde inicialmente se le imputaron cinco cargos antes de que en Nueva York se le acusara oficialmente de homicidio.

"La violencia para combatir cualquier tipo de codicia corporativa es inaceptable", dice la Casa Blanca

Usuarios en redes sociales comentan y analizan las primeras palabras públicas de Mangione para tratar de entender si ofrece pistas sobre el móvil que lo llevó presuntamente a cometer este crimen y si guarda relación con que la víctima estuviera a cargo de la mayor empresa de seguros médicos de EEUU.

En un documento manuscrito que tenía consigo cuando fue detenido, Mangione sugería una "mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses", según declararon las autoridades.

Sin embargo, diversos medios de comunicación citando fuentes policiales revelaron frases de dicho manifiesto en el que criticaba con dureza la industria de la atención médica y sugiere que la violencia es la mejor respuesta.

“Pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”, se leía.

“A los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación prolongada, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie”, añadió, según estas publicaciones en medios que no han sido confirmadas oficialmente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció este martes sus condolencias a los seres queridos de Thompson y criticó la posible hipótesis de que Mangione hubiera actuado como venganza ante la respuesta de UnitedHealthcare a una cobertura de tratamiento médico.

"Obviamente, esto es horrible. La violencia para combatir cualquier tipo de codicia corporativa es inaceptable", dijo.

"Voy a dejar que la investigación avance, y no voy a hablar de ningún manifiesto ni de nada que se derive de esto".

El complicado historial médico de Mangione, principal sospechoso de asesinar al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare

En las últimas horas, se supo que Mangione lidiaba con un complicado historial médico que le había impedido llevar una vida normal durante los últimos años.

RJ Martin, quien lo conoció en 2022 en Honolulú, Hawái, dijo que Mangione le había hablado de fuertes dolores de espalda que padecía desde hacía tiempo.

"Su columna estaba un poco desalineada", dijo Martin al diario The New York Times. "Dijo que sus vértebras inferiores estaban casi a media pulgada de distancia, y creo que le pellizcó un nervio". Sin embargo, Mangione no parecía estar en algún tratamiento pese al dolor que vivía a diario, dijo Martin.

El dolor le impedía llevar a cabo sus actividades diarias y practicar surf, un deporte al que era aficionado.

"Él sabía que no era posible tener citas y tener intimidad física con su condición de espalda", dijo Martin. “Recuerdo que me dijo eso y se me parte el corazón”.

Tras viajar a la Costa Este para ver a su médico y regresar a Hawái, Mangione abandonó finalmente el archipiélago para operarse y le envió fotografías de la cirugía a Martin.

Una cuenta en la red social X que ha sido atribuida a Mangione muestra una imagen de rayos X de una columna reforzada con implantes quirúrgicos.

Familiares y amigos de Mangione dijeron que perdieron todo contacto con el joven tras su cirugía de espalda hace unos seis meses hasta que, el pasado 18 de noviembre, su madre lo reportó como desaparecido ante autoridades de San Francisco.

