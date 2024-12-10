Familia y amigos de Luigi Mangione, sospechoso de matar al CEO de UnitedHealthcare, dicen que perdieron contacto tras operarse de la espalda

Video Las 4 evidencias que incriminan a Luigi Mangione en el asesinato del CEO en Manhattan

La familia y amigos de Luigi Mangione, quien fue arrestado como principal sospechoso del homicidio de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, dijeron que perdieron contacto con el joven luego de que fuera sometido a una operación de la espalda.

Mangione, de 26, años, fue detenido tras varios días de intensas búsquedas en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, luego de que fue reportado por un empleado del restaurante. Fiscales han presentado varios cargos con el joven, incluido el de asesinato.

De acuerdo con testimonios de amigos que convivieron con él antes de la cirugía, Magione, de 26 años, dejó de responder mensajes tras someterse a una cirugía hace unos seis meses después de años de sufrir intensos dolores.

De acuerdo con el diario The New York Times, en 2022, cuando Mangione comenzó a explorar la posibilidad de mudarse a Hawái , ya sufría de dolores de espalda que complicaban su vida.

Según el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, Mangione nació y se crió en Maryland, tiene vínculos con San Francisco y su última dirección conocida es en Honolulu, Hawaii. Mangione provenía de una acaudalada familia de Maryland que operaba distintas empresas, desde campos de golf hasta una casa de retiro y una estación radiofónica.

RJ Martin, fundador de Surfbreak, un espacio de vivienda compartida en Honolulu, dijo que cuando entrevistó a Mangione para definir si podía vivir ahí, supo del dolor del joven.

"Su columna estaba un poco desalineada", dijo Martin al Times. "Dijo que sus vértebras inferiores estaban casi a media pulgada de distancia, y creo que le pellizcó un nervio".

La huella digital de Mangione revela estragos con el dolor físico y afinidad por lecturas controversiales

De acuerdo con Martin, Mangione abandonó el espacio de vivienda tras seis meses de permanencia. El joven le dijo que debía volver a la costa Este para ver a su médico.

Sin embargo, Mangione no parecía estar en algún tratamiento, pese al dolor que vivía a diario, dijo Martin, quien agregó que no tenía el hábito de quejarse y no parecía estar tomando ningún tipo de analgésico. El dolor le impedía llevar a cabo sus actividades diarias y practicar surf, un deporte al que era aficionado.

"Él sabía que no era posible tener citas y tener intimidad física con su condición de espalda", dijo Martin. “Recuerdo que me dijo eso y se me parte el corazón”.

Luego de ver a su doctor volvió a Hawái, pero abandonó la isla nuevamente para operarse. El joven le envió fotografías de la cirugía a Martin.

Una cuenta en la red social X que ha sido atribuida a Mangione muestra una imagen de rayos X de una columna reforzada con implantes quirúrgicos.

Mangione también dejó un rastro de su lucha con el dolor en una cuenta de Goodreads, una plataforma de reseñas de libros escritas por los usuarios. Ahí, Mangione incluyó en su lista de lectura una serie de libros sobre medicina alternativa y psicodélicos.

La cuenta también vinculaba a una nota escrita a mano que hablaba sobre su rutina de ejercicios y en donde afirmaba que padecía espondilolistesis, según la cadena CNN.

De acuerdo con la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, la espondilolistesis a menudo afecta la parte baja de la espalda y quienes sufren un deslizamiento vertebral de alto grado tienen más probabilidades de experimentar dolores intensos y daños en los nervios.

También la lista de lectura incluía una recomendación del libro ‘Torcido: Engañando a la industria del dolor de espalda'.

El mismo usuario atribuido a Mangione calificó con cuatro estrellas el famoso texto 'La sociedad industrial y su futuro' de Theodore Kaczynsky, el Unabomber, quien llevó a cabo una serie de atentados con bombas que mataron a tres personas e hirieron a docenas.

En su reseña, Mangione dijo que aunque era obvio que se trataba de una persona violenta que mató a inocentes, el libro no debía despreciarse por ser el manifiesto de un loco, sino el trabajo de un revolucionario político extremista.

No estaba claro si los padecimientos médicos o su relación con la industria de las aseguradoras médicas tenía una relación directa con el homicidio de Thompson.

Sin embargo, tras su arresto, la Policía encontró un documento de tres páginas con notas que sugerían que Mangione tenía "mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses", según las autoridades.

El documento escrito a mano "habla tanto de su motivación como de su mentalidad".

Según fuentes policiales citadas por CNN, el sospechoso criticaba en el documento a la industria de la atención médica y sugiere que la violencia es la mejor respuesta.

A la teoría de que el crimen pudiera estar vinculado con la actividad profesional de la víctima se sumó el hallazgo la semana pasada de tres palabras escritas en las balas usadas para matar a Thompson.

En ellas se leían los términos "negar", "defender" y "deponer" ( deny, defend, depose), que podrían hacer referencia a una frase comúnmente utilizada para describir las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar las reclamaciones.

Mangione dejó de comunicarse con familiares y amigos tras la cirugía

Tras la cirugía, amigos y familiares comenzaron a preocuparse por su falta de comunicación.

Aaron Cranston, quien mantuvo una amistad con Mangione durante su época de estudiante en una exclusiva preparatoria de élite de Baltimore para hombres, dijo al Times que la familia comenzó a buscar a Mangione este año.

Mangione había destacado allí como estudiante y lo siguió haciendo en la Universidad de Pensilvania, donde completó con éxitos estudios de grado y posgrado en informática, una disciplina en la cual parecía tener un futuro prometedor.

Pero tras la operación, los familiares de Mangione enviaron mensajes a sus amigos y conocidos porque no habían sabido nada de él por varios meses, según Cranston.

De acuerdo con un reporte del diario The San Francisco Standard, su madre Kathleen Mangione lo reportó como desaparecido ante el Departamento de Policía de San Francisco apenas dos semanas antes del asesinato de Thompson.

El reporte fue presentado el 18 de noviembre, según el medio de comunicación local.

