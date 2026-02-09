Noticias Trump advierte que no permitirá apertura del puente que Canadá construye entre Ontario y Michigan: "EEUU no obtiene nada" En su red social, Trump acusó a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos, y advierte que no permitirá que abran dicho puente hasta obtener una compensación



En su red social, Donald Trump acusó a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos, y advierte que no permitirá que abran dicho puente hasta obtener una compensación

El presidente arremetió esta tarde en contra de Canadá y el primer ministro, Mark Carney. En su cuenta de Truth Social, acusó a que Canadá ha tratado a Estados Unidos de forma muy injusta durante décadas, pero aseguró que, ahora, esta situación está cambiando.

Pero imagínense: Canadá está construyendo un puente enorme entre Ontario y Michigan. Son dueños tanto del lado canadiense como del estadounidense y, por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido estadounidense.

En su mensaje, señaló al presidente Barack Hussein Obama, de "estúpidamente", haber dado una exención para que Canadá pudiera eludir la Ley de Compra Estadounidense y no usar ningún producto estadounidense, incluido el acero, y acusó a Canadá de esperar a que el presidente de Estados Unidos, les permita simplemente "aprovecharse de Estados Unidos".

¿Qué obtiene Estados Unidos? ¡Absolutamente NADA! Ontario ni siquiera vende licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses; tiene absolutamente prohibido hacerlo.



En tanto, acusó al primer ministro Mark Carney de querer llegar a un acuerdo con China, y que afirmó "acabará con Canadá", incluso dijo que el país que lidera Xi Jinping, lo primero que hará es " poner fin a todas las competiciones de hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley".

Trump volvió a arremeter en contra de Canadá, acusándolos de que los aranceles que impone a EEUU por productos lácteos "han sido inaceptables durante muchos años, poniendo a nuestros agricultores en un gran riesgo financiero".

Finalmente, Trump, advirtió que no permitirá que el puente que pretende abrir Canadá se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa.

Esto es importante, hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos. Iniciaremos las negociaciones INMEDIATAMENTE. Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos. ¡Gracias por su atención a este asunto!

El puente que cruzará Ontario y Michigan

Se trata de un nuevo puente internacional llamado Gordie Howe, atirantado de 6 carriles y 1,5 millas con un vano libre de 0,53 millas que cruzará el río Detroit entre Detroit (Michigan) y Ontario (Canadá). De acuerdo con la empresa constructora:

El nuevo cruce será un puente de peaje, con instalaciones de cobro de peaje tanto para el tráfico estadounidense como para el canadiense, situadas en el lado canadiense del puente.



El nombre del puente es por Gordie Howe, una leyenda del hockey sobre hielo canadiense, famoso por su carrera en los Detroit Red Wings. Su nombre representa la conexión entre las dos ciudades: Windsor, Ontario y Detroit, Michigan.