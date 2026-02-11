Donald Trump Trump firma orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa compre electricidad de plantas de carbón Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamendo de Defensa compre energía a plantas de carbón, al considerarla clave para la seguridad nacional de EEUU.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa haga acuerdos de compra de energía con centrales de carbón para la seguridad nacional.

La Casa Blanca compartió que el mandatario está comprometido a fortalecer la red eléctrica y cree que el carbón juega un papel fundamental para garantizar energía confiable, seguridad nacional y estabilidad económica.

"La energía de base y una red confiable son vitales para abastecer las instalaciones militares, las operaciones, la producción industrial de defensa y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense; cualquier interrupción prolongada amenaza la preparación operativa y la seguridad nacional.

Es imperativo que el Departamento de Guerra utilice estratégicamente los vastos recursos de carbón de Estados Unidos, que han demostrado ser confiables para proporcionar energía de base continua y bajo demanda", comunicaron.

La Casa Blanca también aseguró que uno de los objetivos de Donald Trump es que Estados Unidos sea domninante en materia energética.

"El presidente Trump está reduciendo la burocracia y eliminando las regulaciones que obstaculizan la producción de carbón, petróleo y gas natural. Está revitalizando la hermosa industria del carbón limpio de Estados Unidos para brindar a los estadounidenses acceso a energía confiable y asequible y apoyar los miles de empleos estadounidenses que dependen de la industria", informó.

Recibe Donald Trump el premio a "Campeón Indiscutible del Carbón"

Este 11 de febrero, el presidente Donald Trump recibió el premio "Campeón Indiscutible del Carbón Limpio y Hermoso" del Washington Coal Club por sus esfuerzos para impulsar la industria del carbón, el último de una serie de premios diseñados específicamente para el mandatario.

"Nunca han tenido un mejor amigo en el Despacho Oval que yo", dijo Trump a los líderes de la industria del carbón al recibir el galardón.

FTA