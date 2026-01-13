“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE

¿De verdad la gente de Minnesota quiere vivir en una comunidad donde hay miles de asesinos, traficantes y adictos a las drogas, violadores, presos violentos que han salido de la cárcel o se han escapado, gente peligrosa que viene de instituciones mentales y manicomios extranjeros, y otros criminales mortales que son demasiado peligrosos como para mencionarlos? Todo lo que quieren hacer los patriotas del ICE es sacarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones y centros psiquiátricos de donde vinieron

Donald Trump, presidente de EE. UU.