“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE
El presidente Donald Trump envió un mensaje a los habitantes de Minnesota y criticó las protestas contra los operativos de ICE
El Presidente Donald Trump envió un mensaje hoy 13 de enero de 2026 a los habitantes de Minnesota a quienes les pidió no temer por los operativos de ICE y criticó las protestas luego de la muerte de Renee Nicole Good.
La muerte de Renee good desató protestas en lugares como Minneapolis, donde las personas salieron a las calles para protestar contra los operativos de ICE.
Trump manda mensaje a Minneapolis
En su cuenta de la red Truth Social, Donald Trump publicó un mensaje para pedir a la población “no temer” a los operativos, los cuales justificó y criticó las protestas contra ICE.
¿De verdad la gente de Minnesota quiere vivir en una comunidad donde hay miles de asesinos, traficantes y adictos a las drogas, violadores, presos violentos que han salido de la cárcel o se han escapado, gente peligrosa que viene de instituciones mentales y manicomios extranjeros, y otros criminales mortales que son demasiado peligrosos como para mencionarlos? Todo lo que quieren hacer los patriotas del ICE es sacarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones y centros psiquiátricos de donde vinieronDonald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump aseguró que “la mayoría” de las personas que se han detenido en los operativos de ICE provienen de “países extranjeros” y señaló que “ entraron ilegalmente en los Estados Unidos gracias a la HORRIBLE política de fronteras abiertas de ‘Sleepy’ Joe Biden”.
Además, el presidente de Estados Unidos expuso que “en todos los lugares a los que vamos, la delincuencia disminuye” y tomó como ejemplo los operativo en Chicago, “a pesar de que un gobernador y un alcalde débiles e incompetentes, se ha logrado una gran mejora”.
Por otra parte, Trump criticó a los demócratas y dijo que “les encanta el malestar que están causando los anarquistas y los agitadores profesionales porque desvía la atención de los 19,000 millones de dólares que fueron robados por personas realmente malas y trastornadas”.
¡No teman, gran pueblo de Minnesota, el día del juicio y la retribución se acerca!Donald Trump, presidente de EE. UU.