La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento
Un vocero de la Organización de las Naciones Unidas dio los detalles de por qué debe investigarse la muerte de Renee Good
El caso de Renee Nicole Good sigue en la conversación internacional, pues hoy 13 de enero de 2026 se dio a conocer que la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) pidió llevar a cabo una investigación independiente por la muerte de la mujer a manos de un agente de ICE y reveló los motivos para dicha solicitud.
- El 7 de enero de 2026 Renee Nicole Macklin Good, de 37 años de edad, murió luego de que una agente de ICE disparó en su contra, mientras ella se encontraba dentro de su automóvil.
- Los hechos ocurrieron en Minneapolis, durante un operativo activo de agentes de ICE para detener a personas migrantes con un posible estatus irregular dentro de Estados Unidos.
¿Por qué la ONU pide investigar la muerte de Renee Good?
Información de AFP dio a conocer este martes los motivos de la ONU para solicitar la investigación independiente por la muerte de Renee Good.
De acuerdo con declaraciones de Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, la legislación internacional establece los criterios para determinar si el actuar del agente de ICE estuvo justificado o no.
Según la legislación internacional sobre derechos humanos, el uso intencionado de la fuerza letal solo se puede permitir como último recurso contra un individuo que represente una amenaza inminente contra la vida.Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU
Jeremy Laurence consideró que la investigación de la muerte de la mujer de 37 años es necesaria y se debe realiza e manera " rápida, independiente y transparente”.
"Instamos a todas las autoridades a tomar medidas para reducir las tensiones y abstenerse de cualquier incitación a la violencia", exigió Laurence.
La muerte de Renee Good ha desatado varias manifestaciones tanto contra los agentes de ICE como de los operativos que la administración del Presidente Donald Trump lleva a cabo, incluso, en ciudades santuario, como Los Ángeles.