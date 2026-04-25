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Visita del rey Carlos a Estados Unidos comenzará el lunes en medio de tensas relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido

Se espera que Carlos intervenga en una sesión conjunta del Congreso y asista a una cena de gala en la Casa Blanca

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Por:N+ Univision
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Video Guerra con Irán: ¿Futuros encuentros de Donald Trump con figuras internacionales podrían acelerar negociaciones?

El rey Carlos de Gran Bretaña visitará Estados Unidos el lunes 27 de abril para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Este encuentro entre Reino Unido y Estados Unidos será el primer viaje de Carlos después de su coronación hace 3 años y entre las tensiones con Oriente Medio y los vínculos con Jeffrey Epstein del e xpríncipe Andrew Mountbatten.

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¿Cuánto tiempo estará el rey?

El rey Carlos y la reina Camila estarán del lunes 27 de abril hasta el jueves 30 de abril, en el que celebrarán sus lazos históricos y su relación bilateral entre ambas naciones.

En el lapso de estos días, se espera que Carlos intervenga en una sesión conjunta del Congreso y asista a una cena de gala en la Casa Blanca. Al igual que tienen planes de visitar la ciudad de Nueva York.

Video Puesto de Keir Starmer, primer ministro británico, podría estar en peligro por caso Jeffrey Epstein

Tensiones entre Donald Trump y Reino Unido

A pesar de que el presidente Donald Trump visitó el Reino Unido en septiembre, paseó en carruaje con el rey y disfrutó de un banquete de Estado. La realidad es que el mandatario federal ha causado disgusto a la nación por sus comentarios hacia el primer ministro británico, Keir Starmer, referentes a la guerra con Irán.

De igual manera, legisladores estadounidenses han exigido que el hermano del rey Carlos, Andrew Mountbatten-Windsor, testifique ante el Congreso sobre su amistad con Jeffrey Epstein. Tema del cual Donald Trump ha tratado de que se deje de hablar.

Video Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN
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