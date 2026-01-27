¿Qué dijo Megyn Kelly sobre Alex Pretti? el enfermero muerto a manos de agente de ICE en Minnesota

Minnesota (estado)

Megyn Kelly, conductora y periodista de televisión considerada conservadora, opinó sobre el caso de Alex Pretti, quien murió a tiros a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Minnesota el sábado pasado.

Fue en su podcast, The Megyn Kelly Show, donde la periodista conocida por su forma polémica de presentar las noticias tocó el tema ocurrido en Minneapolis.

¿Qué dijo Megyn Kelly sobre Alex Pretti?

“Sé que se supone que debo sentir pena por Alex Pretti, pero no es así. No la siento. ¿Sabes por qué la Patrulla Fronteriza no me disparó este fin de semana? Porque mantuve mi trasero dentro y fuera de sus operaciones”, señaló Kelly.

“Si me sintiera lo suficientemente indignada por algo que estuviera haciendo el Gobierno como para salir a protestar, lo haría pacíficamente en la acera, sin interferir con silbidos, gritos, mi cuerpo ni ningún otro medio”, remató Kelly durante el episodio de este lunes de The Megyn Kelly Show.

¿Qué pasó con Alex Pretti?

De acuerdo con Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, Pretti se acercó a los agentes con una pistola de 9 milímetros, pero las imágenes de los testigos contradicen esa afirmación, ya que muestran al enfermero de la UCI, de 37 años, mientras sostiene un teléfono móvil y ayuda a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por un agente federal antes de ser rociado él mismo y derribado.

Ningún video divulgado hasta ahora muestra a Pretti desenfundar su arma oculta, para la que tenía permiso de Minnesota. Las escenas parecen mostrar a un agente tomar el arma de Pretti y alejarse con ella justo antes de que se produjeran los disparos.

Ante estos hechos, legisladores demócratas y republicanos han solicitado una investigación independiente, el segundo tiroteo mortal por parte de un agente federal este mes en Minneapolis.

