Setencian a 30 meses de cárcel al médico que suministró ketamina al actor de Friends Matthew Perry

El médico, acusado de suministrar ketamina a Matthew Perry semanas antes de que este muriera por una sobredosis, había acordado declararse culpable en junio.

Video Matthew Perry recibió 27 inyecciones de ketamina antes de morir, según documental

Un médico acusado de suministrar ketamina a Matthew Perry, semanas antes de que este muriera por una sobredosis de esa droga, fue sentenciado este miércoles a 30 meses de cárcel.

El doctor Salvador Plasencia había accedido a aceptar su culpabilidad a cuatro cargos por distribución de ketamina. La declaración de culpa conllevaba una pena máxima de 40 años de prisión.

El médico ha sido uno de los principales objetivos de los fiscales, junto con una mujer acusada de ser la proveedora de la ketamina. Tres otros acusados, incluyendo a otro médico, acordaron declarar su culpabilidad el año pasado a cambio de cooperación judicial.

Para Plasencia y la mujer, Jasveen Sangha, se había agendado el inicio de su juicio para agosto.

Perry fue hallado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El forense determinó que la ketamina fue la causa principal de su muerte. El actor había estado usando la droga mediante su médico habitual en un tratamiento legal pero no autorizado para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.

Al momento de su muerte por sobredosis de drogas, Perry tenía 54 años. Habia empezado a buscar más ketamina de la que su doctor le había prescrito. Aproximadamente un mes antes de su fallecimiento, Perry se topó con Plasencia, un médico que, a su vez, supuestamente pidió al otro médico, Mark Chávez, que le consiguiera la droga, según el acuerdo de culpabilidad de Chávez.

"Cuánto pagará este imbécil

", el mensaje del médico de Matthew Perry

" Me pregunto cuánto pagará este imbécil", le escribió Plasencia a Chávez en un mensaje de texto sobre Perry, según los expedientes judiciales.

Los dos se encontraron el mismo día en Costa Mesa, a medio camino entre Santa Mónica (California), donde Plasencia ejercía, y San Diego, donde lo hacía Chávez, e intercambiaron al menos cuatro viales de ketamina, según los archivos.

Tras vender las drogas a Perry por 4,500 dólares, Plasencia supuestamente preguntó a Chávez si podía seguir suministrándoselas para que se convirtieran en el "recurso" de Perry, según los fiscales.

Plasencia visitó inicialmente la casa de Perry y le inyectó ketamina él mismo. Le enseñó al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, cómo inyectársela y posteriormente gestionó el uso de la droga con él, según el acuerdo de culpabilidad de Iwamasa.

Perry también recibía ketamina de otra fuente, Sangha, que según los fiscales era una importante traficante y suministró la dosis que mató al actor.

Sangha se declaró inocente, lo que la convierte en la única de las cinco personas acusadas de la muerte de Perry que no se ha declarado culpable. Sigue encarcelada a la espera de juicio. Plasencia quedó en libertad bajo fianza tras sus primeras comparecencias ante el tribunal.

Erik Fleming, un amigo de Perry que dijo haber actuado como intermediario y mensajero de la droga, también se ha declarado culpable y ha estado cooperando con los fiscales.

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su época en "Friends", cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación interpretando el personaje de Chandler Bing. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004, en el megahit de la NBC.

