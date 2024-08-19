Las reveladoras últimas palabras de Matthew Perry antes de recibir dosis que lo llevó a la muerte

Video ¿Por qué retiraron todas las flores en la tumba de Matthew Perry? Esto se sabe

Han pasado más de ocho meses desde la muerte de Matthew Perry, pero actualmente continúan las investigaciones en torno a lo que le sucedió.

El 15 de agosto, autoridades estadounidenses informaron que cinco personas enfrentan cargos federales con relación al fallecimiento de la estrella de ‘Friends’ por “efectos agudos de la ketamina”.

“Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal”, declaró el fiscal federal Martin Estrada en una rueda de prensa.

Las últimas palabras de Matthew Perry

De acuerdo con documentos judiciales de la indagación, difundidos por NBC News, las últimas palabras de Matthew Perry antes de morir estuvieron dirigidas a su asistente, quien ahora está detenido.

La estrella de ’17 again’ le pidió a su colaborador, Kenneth Iwamasa, que le “inyectara una fuerte”, es decir, una dosis más del anestésico disociativo.

Dicha solicitud ocurrió poco antes de que al artista lo encontrara, justamente su ayudante, boca abajo e inconsciente en su jacuzzi el 28 de octubre de 2023.

Según los papeles, Perry le dijo a Iwamasa que le administrara su primera dosificación de ketamina a las 8:30 a.m. de aquel sábado.

Aproximadamente cuatro horas después, mientras veía una película en su mansión de Los Ángeles, el también escritor recibió su segunda dosis.

Luego, el intérprete de ‘Chandler Bing’ requirió a su auxiliar que le colocara la tercera porción y que preparara el jacuzzi.

Tras obedecer a su jefe, Iwamasa salió de la residencia de Perry para hacer deberes. Cuando volvió, lo halló muerto.

Asistente de Matthew Perry le administraba la ketamina

En el acuerdo de culpabilidad de Kenneth Iwamasa se especifica que él había estado administrándole ketamina a Matthew Perry durante aproximadamente un mes.

Los fiscales afirman que el doctor Salvador Plasencia, quien igualmente está preso, le enseñó al asistente cómo administrar la sustancia a la celebridad de Hollywood, a quien conoció a fines de septiembre de 2023.

