Matthew Perry

Las reveladoras últimas palabras de Matthew Perry antes de recibir dosis que lo llevó a la muerte

El actor estuvo en comunicación con su asistente, Kenneth Iwamasa, realizándole solicitudes. El colaborador fue arrestado por presuntamente estar involucrado en el fallecimiento de quien fuera su jefe por mucho tiempo.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Por qué retiraron todas las flores en la tumba de Matthew Perry? Esto se sabe

Han pasado más de ocho meses desde la muerte de Matthew Perry, pero actualmente continúan las investigaciones en torno a lo que le sucedió.

El 15 de agosto, autoridades estadounidenses informaron que cinco personas enfrentan cargos federales con relación al fallecimiento de la estrella de ‘Friends’ por “efectos agudos de la ketamina”.

PUBLICIDAD

“Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del señor Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal”, declaró el fiscal federal Martin Estrada en una rueda de prensa.

Las últimas palabras de Matthew Perry

Más sobre Matthew Perry

‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató
2 mins

‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató

Univision Famosos
Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte
2 mins

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte

Univision Famosos
Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles
2 mins

Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry
3 mins

Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry

Univision Famosos
Mamá de Matthew Perry habla de la “premonición” que el actor tuvo antes de morir trágicamente
2 mins

Mamá de Matthew Perry habla de la “premonición” que el actor tuvo antes de morir trágicamente

Univision Famosos
Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’
2 mins

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’

Univision Famosos
Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad
3 mins

Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad

Univision Famosos
Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación
1 mins

Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación

Univision Famosos
Investigación criminal sobre la muerte de Matthew Perry sigue abierta: esto buscan
2 mins

Investigación criminal sobre la muerte de Matthew Perry sigue abierta: esto buscan

Univision Famosos
Testamento de Matthew Perry revela quiénes son sus herederos: una exnovia está incluida
2 mins

Testamento de Matthew Perry revela quiénes son sus herederos: una exnovia está incluida

Univision Famosos

De acuerdo con documentos judiciales de la indagación, difundidos por NBC News, las últimas palabras de Matthew Perry antes de morir estuvieron dirigidas a su asistente, quien ahora está detenido.

La estrella de ’17 again’ le pidió a su colaborador, Kenneth Iwamasa, que le “inyectara una fuerte”, es decir, una dosis más del anestésico disociativo.

Dicha solicitud ocurrió poco antes de que al artista lo encontrara, justamente su ayudante, boca abajo e inconsciente en su jacuzzi el 28 de octubre de 2023.

Según los papeles, Perry le dijo a Iwamasa que le administrara su primera dosificación de ketamina a las 8:30 a.m. de aquel sábado.

Aproximadamente cuatro horas después, mientras veía una película en su mansión de Los Ángeles, el también escritor recibió su segunda dosis.

Luego, el intérprete de ‘Chandler Bing’ requirió a su auxiliar que le colocara la tercera porción y que preparara el jacuzzi.

Tras obedecer a su jefe, Iwamasa salió de la residencia de Perry para hacer deberes. Cuando volvió, lo halló muerto.

Asistente de Matthew Perry le administraba la ketamina

En el acuerdo de culpabilidad de Kenneth Iwamasa se especifica que él había estado administrándole ketamina a Matthew Perry durante aproximadamente un mes.

Los fiscales afirman que el doctor Salvador Plasencia, quien igualmente está preso, le enseñó al asistente cómo administrar la sustancia a la celebridad de Hollywood, a quien conoció a fines de septiembre de 2023.

PUBLICIDAD

Aunque Matthew estaba siendo tratado rutinariamente con ketamina por un médico, ordenó a su colaborador que siguiera comprando la droga a Plasencia y, posteriormente, a un hombre llamado Erik Fleming.

Relacionados:
Matthew PerryMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD