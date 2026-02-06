Uber Millonaria condena contra Uber por caso de asalto sexual contra pasajera en Arizona Un jurado federal condenó a Uber a pagar 8.5 millones de dólares a una mujer que afirma que un conductor de Uber la violó durante un viaje en 2023. El veredicto, dictado en Arizona, llega después de que tanto los usuarios como los conductores de Uber hayan denunciado miles de incidentes de agresión sexual a lo largo de los años. La empresa ha argumentado que no responsable por la conducta indebida de los conductores y planea apelar.

Video Uber condenada a pagar 8 millones de dólares por violación cometida por un conductor en Arizona

Esta semana, un jurado federal determinó que Uber era legalmente responsable en un caso de agresión sexual ocurrido en 2023, y ordenó al gigante del transporte compartido pagar 8.5 millones de dólares a una mujer que afirmó que uno de sus conductores la violó durante un viaje utilizando la plataforma.

El veredicto, dictado el jueves en Arizona, llega tras años de críticas contra el historial de seguridad de Uber, gran parte del cual abarca miles de incidentes de agresión sexual denunciados tanto por pasajeros como por conductores. Dado que los conductores de Uber están clasificados como trabajadores autónomos —trabajan como contratistas, en lugar de como empleados de la empresa—, la plataforma ha mantenido durante mucho tiempo que no es responsable de su conducta indebida.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el veredicto del jueves da la razón a "las sobrevivientes que se han arriesgado personalmente para exigir responsabilidades", afirmó Sarah London, una de las abogadas que representa a la demandante, quien afirmó que Uber había "antepuesto los beneficios a la seguridad de los pasajeros".

Uber tiene previsto apelar la decisión del jurado. Un portavoz también señaló que el jurado no consideró que la empresa fuera negligente, ni que sus sistemas de seguridad fueran "defectuosos", y que la indemnización era "muy inferior" a la cantidad total solicitada inicialmente por los abogados de los demandantes.

El veredicto "confirma que Uber actuó de manera responsable y ha invertido de manera significativa en la seguridad de los pasajeros", afirmó el vocero Andrew Hasbun en un comunicado, y añadió que la empresa sigue "poniendo la seguridad en el centro de todo lo que hacemos".

Agresión tras una celebración

La demanda se deriva de un viaje en Uber en noviembre de 2023, cuando la demandante se dirigía a su hotel después de celebrar su próxima graduación como azafata en la casa de su novio en Arizona. Según la denuncia, a mitad del trayecto, el conductor detuvo el coche, se subió al asiento trasero y violó a la mujer.

La demandante denunció inmediatamente el incidente a Uber y a la policía, y en la denuncia se señalaba que ya no se sentía segura utilizando la plataforma. La demanda afirma que ella no era la única, argumentando que Uber sabía desde hacía tiempo que sus conductores agredían a los pasajeros y que no implementó las medidas de seguridad necesarias para evitar que esto sucediera.

PUBLICIDAD

"La respuesta de Uber a estas continuas agresiones sexuales por parte de sus conductores ha sido lenta e inadecuada y ha puesto en grave peligro la vida y el bienestar de sus clientes", se lee en la demanda, presentada en diciembre de 2023.

Por su parte, Uber, con sede en San Francisco, afirma que ha tomado múltiples medidas para mejorar la seguridad en su plataforma, entre ellas la colaboración con Lyft en 2021 para crear una base de datos de conductores expulsados de sus servicios de transporte por denuncias de agresiones sexuales y otros delitos.

La empresa sostiene que las denuncias de agresiones sexuales han disminuido considerablemente a lo largo de los años. Según los informes de Uber, entre 2017 y 2018 se denunciaron 5,981 incidentes de agresión sexual en viajes realizados en Estados Unidos, frente a los 2,717 registrados entre 2021 y 2022 (los últimos años con datos disponibles), lo que, según la plataforma, representa el 0,0001 % del total de viajes realizados en todo el país.

Aun así, los críticos insisten en que las empresas de transporte compartido deben desarrollar más medidas de protección para los consumidores y asumir una responsabilidad más clara en los casos de agresión.

London afirmó que "el trabajo está lejos de haber terminado,. Aunque se mostró agradecida por el resultado de esta semana en nombre de su cliente, señaló que quedan miles de casos pendientes y que "la justicia se medirá en última instancia por los resultados de los litigios en curso y por si se implementan reformas de seguridad significativas para proteger a los pasajeros en el futuro.

PUBLICIDAD

The Associated Press no revela los nombres de las personas que han denunciado haber sufrido abusos sexuales, a menos que lo hagan públicamente o hayan dado su consentimiento a través de sus abogados.

Vea también: