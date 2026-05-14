EE.UU. Más de $15 billones en valor bursátil: la delegación de grandes empresarios que acompañan a Trump en China Ejecutivos de empresas tecnológicas, financieras, bancarias, y aeroespaciales acompañan al presidente Donald Trump en su viaje a China, donde la prioridad está en el desarrollo de los negocios y el comercio con el gigante asiático.

Video Trump y Xi Jinping logran acuerdos comerciales para evitar escalada de conflictos

El presidente Donald Trump llegó este jueves a China invitado por su homólogo chino Xi jinping, en un encuentro que debió postergarse por la guerra en Medio Oriente, pero que se está concretando con un marcado interés de EEUU por poner los negocios y el comercio como prioridad.

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria talla, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan desplegar todo su talento y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump en su red social Truth Social antes de aterrizar.

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Y muestra del foco del interés de Trump es la asombrosa delegación que llegó con el mandatario estadounidense, y que estuvieron presentes en la fastuosa recepción ofrecida por el gobierno chino a Trump y sus acompañantes en el Gran Palacio del Pueblo, frente a la emblemática Plaza de Tiananmén, en Beijing.

Al menos una decena de ejecutivos, consejeros delegados y empresarios de las más grandes corporaciones estadounidenses están en China con Trump. Las imágenes mostraron a los máximos representantes de empresas como Nvidia, Apple, Goldman Sachs, Micron, Mastercard, Visa, Citi, Qualcomm, Tesla, Blackstone o BlackRock.

Estas corporaciones, en suma representan un valor bursátil o de mercado que supera los 15 billones de dólares, una cifra que si fuese el Producto Interno Bruto de un país sería el tercero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China, y superando las economías de Alemania, Japón, India, Reino Unido, Francia, italia o Canadá.

Estos son algunos de los ejecutivos que acompañan a Trump en su viaje a China:

Las grandes tecnológicas presentes en China

Por relevancia, el grupo está liderado por Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Tim Cook, su colega de Apple. Huang está al frente de Nvidia, la empresa de mayor cotización bursátil del mundo con 5.7 billones de dólares y que está capitalizando como pocas la explosión de la inteligencia artificial con sus chips para procesamiento de datos.

Las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido comprar los semiconductores de IA más avanzados de Nvidia, con sede en California, en virtud de las normas de exportación de Estados Unidos que, según Washington, tienen como objetivo proteger la seguridad nacional.

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A China no se le permitirá utilizar los chips con fines militares y no podrá importar más del 50 % de los chips vendidos a clientes estadounidenses.

El H200 no es el producto más avanzado de Nvidia. Esos chips, llamados Blackwell y el próximo Rubin, no formaban parte de los chips aprobados para la exportación.

Pero Huang, nacido en Taiwán —un asunto espinoso entre Xi y Trump— ha abogado por el uso de los chips de su empresa en China, donde Pekín ha estado acelerando el desarrollo de sus propios semiconductores. Y está presente en la cumbre "por invitación del presidente Trump para apoyar a Estados Unidos y los objetivos de la administración", declaró un portavoz de Nvidia a la AFP.

Nvidia debe garantizar que haya un suministro adecuado de sus productos en Estados Unidos, y los chips H200 deben someterse a una revisión por parte de terceros antes de ser exportados a China, según las nuevas normas establecidas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Sin embargo, las nuevas normas relajan los requisitos para las exportaciones.

Respecto a Cook, lidera Apple con 4.3 billones de dólares de valoración, y con un reciente reporte financiero trimestral récord de inicio de año, con ganancias de 29,600 millones de dólares e ingresos de 111,200 millones de dólares.

"Apple se enorgullece de anunciar que hemos registrado el mejor trimestre de marzo de nuestra historia, dijo Cook a finales de abril.

La dependencia de Apple de la fabricación en el extranjero obligó a Cook a dominar el arte de la diplomacia política, sobre todo mientras Trump libraba guerras comerciales con China durante sus dos mandatos en la Casa Blanca. Tras convencer a Trump de que eximiera al iPhone y a otros productos de los aranceles de su primer mandato, se enfrentó a un desafío aún mayor durante la actual administración.

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Mientras insistía en que Apple trasladara la fabricación del iPhone de China a EEUU, Trump impuso algunos aranceles al dispositivo en esta ocasión. Pero Cook logró minimizar los aranceles al trasladar la producción de los iPhones destinados al mercado estadounidense a la India y también al conseguir algunas exenciones tras prometer que Apple invertiría 600,000 millones de dólares en EEUU durante el segundo mandato de Trump.

Ahora la empresa californiana busca cómo insertarse con audacia en el campo de la IA generativa, donde sus rivales Google, Microsoft y OpenAI llevan la delantera.

En la comitiva también está Elon Musk, dueño de SpaceX y Tesla, empresas que combinadas tienen un valor aproximado de 3.1 billones de dólares, y que hacen a Musk el hombre más rico del mundo.

Musk, aliado de Trump desde su campaña electoral, aportando unos 280 millones de dólares, se alejó del mandatario hace casi un año en medio de la polémica por la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, con intercambio de amenazas entre el mandatario y el empresario. Pero luego resolvieron algunas de esas diferencias y la administración de Trump ha continuado trabajando con las empresas de Musk.

Destaca que en el viaje a China está el hijo de seis años de Musk. Fue visto con un atuendo compuesto por un chaleco azul de estilo chino, con botones dorados en forma de nudo a los lados. El niño, dijo Musk, está aprendiendo chino mandarín.

También los gigantes financieros y aeroespaciales

Otros ejecutivos que acudieron con Trump a China son David Solomon de Goldman Sachs, Michael Miebach de Mastercard, Jane Fraser de Citigroup, Ryan McInerney de Visa, Stephen Scwartzmann de Blackstone, Larry Fink de BlackRock y Robert "Kelly" Ortberg de Boeing.

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Goldman Sachs y Citigroup son parte de los pilares de Wall Street. El primero es una banca de inversión con valor de mercado de 285,000 millones de dólares, que el mes pasado reportó unos sólidos resultados del primer trimestre, lo que pone de manifiesto el interés constante de los clientes por las operaciones de fusiones y adquisiciones, que hasta ahora no se han visto afectadas por la guerra en Medio Oriente.

Sobre Citigroup, tiene un valor de 212,000 millones de dólares, y reportó un aumento de 42% en las ganancias mientras que los ingresos crecieton 14% a 24,600 millones de dólares en el último reporte trimestral.

La entidad financiera registró un crecimiento generalizado en todas sus líneas de negocio, impulsado principalmente por sus divisiones de mercados y servicios. Sin embargo, el banco aumentó su provisión para pérdidas crediticias en unos 600 millones de dólares, alegando una mayor incertidumbre en las perspectivas macroeconómicas.

Robert "Kelly" Ortberg, exdirector ejecutivo del fabricante aeroespacial Rockwell Collins, asumió el cargo de director ejecutivo de Boeing en 2024. Se ha dedicado a centrarse en la recuperación de Boeing, ya que la empresa aeroespacial se enfrentaba a problemas legales, normativos y de producción, así como a repercusiones financieras cada vez mayores, cuando él asumió el cargo.

El gigante aeroespacial actualmente tiene una cotización bursátil de 180,000 millones de valor.

Hace un año, Ortberg dijo que no esperaba que la guerra comercial de Estados Unidos con China frenara la recuperación financiera de Boeing, ni le impidiera alcanzar los objetivos de entrega de aviones con las aerolíneas chinas que se negaban a aceptar sus aviones.

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Pekín aumentó su impuesto de importación sobre los productos estadounidenses al 125% en abril de 2025 como represalia por el aumento de Trump de los aranceles sobre los productos fabricados en China al 145%. El arancel de China duplicaría con creces el costo de los aviones de pasajeros que Boeing, el mayor exportador de EEUU, vende por decenas de millones de dólares. Pero Pekín representa ahora una amenaza menor para Boeing de lo que solía ser, ya que con el tiempo ha comenzado a enviar menos aviones terminados a ese país.

Boeing ha estado en conversaciones continuas con China sobre una posible venta de aviones de gran tamaño.

La respuesta del presidente chino, Xi Jinping, a los ejecutivos estadounidenses fue afirmar que China se "abrirá aún más" al mundo.