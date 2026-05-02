Noticias Muere inmigrante cubano bajo custodia de ICE en Georgia: la historia detrás de su última noche en detención Tras el fallecimiento de Denny Adán González, la Oficina de Operaciones de Detención y Expulsión notificó al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina del Inspector General del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesionalde ICE, así como a la Embajada de Cuba y a sus familiares



Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | viernes 1 de mayo de 2026

La noche del 28 de abril se cerró con un silencio abrupto en una celda del Centro de Detención de Stewart. Minutos antes, a las 10:25 p. m., el personal encontró a Denny Adán González, un inmigrante de 33 años originario de Cuba, inconsciente.

La escena desató una carrera contrarreloj; maniobras de reanimación cardiopulmonar ( RCP), la llegada de los Servicios Médicos de Emergencia ( EMS) del condado Webster -en Georgia-, intentos continuos por devolverle el pulso. A las 11:11 p. m., el esfuerzo terminó y días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) confirmó el fallecimiento; la historia, sin embargo, venía de mucho antes.

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La última noche de Denny Adán González

De acuerdo con ICE, González recibió evaluaciones médicas conforme a protocolo, por lo que se determinó que l a causa de su muerte, que presuntamente fue suicidio; sin embargo, esta conjetura sigue bajo investigación.

Tras el fallecimiento del inmigrante cubano, la Oficina de Operaciones de Detención y Expulsión ( ERO) notificó al Departamento de Seguridad Nacional ( DHS), a la Oficina del Inspector General ( OIG) del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional ( OPR) de ICE, así como a la Embajada de Cuba y a sus familiares.

De la frontera al encierro que terminó en muerte

Según el documento oficial, González ingresó por primera vez a Estados Unidos en mayo de 2019 por Hidalgo, Texas, donde fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP). Declarado inadmisible, pasó por una evaluación de temor fundado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS). Luego recibió una notificación para comparecer y un juez de inmigración ordenó su deportación a Cuba en diciembre de ese año. Fue expulsado en enero de 2020.

La ruta continuó en abril de 2022, cuando fue nuevamente interceptado por la Patrulla Fronteriza ( USBP) en El Paso, Texas; esta vez fue liberado bajo supervisión, con reportes periódicos ante ICE en Charlotte, Carolina del Norte, hasta septiembre de 2025.

En diciembre de ese año, la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg lo arrestó por agresión a una mujer y violencia doméstica. ICE emitió una orden de detención y, en enero de 2026, fue trasladado al Centro de Detención de Stewart. Tres meses después Denny Adán González fue hallado sin vida en su celda.

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Inmigrantes muertos bajo custodia de ICE en 2026

Su caso se suma a una cifra mayor, ya que al 1 de mayo de 2026, ICE confirmó la muerte de al menos 18 personas bajo su custodia en lo que va del año. En los registros oficiales, cada caso queda documentado con horarios, siglas y procedimientos que marcan el cierre de una trayectoria detenida.