Donald Trump El Senado rechaza el intento de poner fin al bloqueo de Trump contra Cuba Los republicanos del Senado rechazaron una propuesta legislativa de los demócratas que habría obligado al presidente Donald Trump a poner fin al bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba, a menos que contara con la aprobación del Congreso.

Video Donald Trump habla de posible acción militar en Cuba y genera tensión

Los republicanos del Senado rechazaron el martes una propuesta legislativa presentada por los demócratas que habría obligado al presidente Donald Trump a poner fin al bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba, a menos que contara con la aprobación del Congreso.

La votación sobre la resolución de poderes bélicos puso de manifiesto cómo los republicanos siguen respaldando a Trump en su actuación unilateral para ejercer la fuerza estadounidense en diversos conflictos globales, entre ellos Venezuela, Irán y Cuba —uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos y, sin embargo, un adversario de larga data.

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Los demócratas han forzado repetidamente votaciones sobre proyectos de ley para limitar la capacidad del presidente de desplegar fuerzas militares en esos conflictos, pero ninguna ha tenido éxito. La votación del martes fue la primera relacionada con Cuba y habría obligado al presidente a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar cualquier ataque contra la nación isleña.

Para desestimar la resolución, los republicanos argumentaron que estaba fuera de lugar porque Estados Unidos no se encuentra en un estado de hostilidades abiertas con Cuba. Su maniobra para desestimar la legislación tuvo éxito con un recuento de 51 votos contra 47.

El senador John Fetterman, de Pensilvania, fue el único demócrata que votó a favor de desestimar la resolución, mientras que las senadoras Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, fueron los únicos republicanos que la apoyaron.

La isla caribeña sufre cortes de agua y electricidad debido a que Estados Unidos impone sanciones e interrumpe los envíos de petróleo desde Venezuela. La administración Trump está presionando a los dirigentes cubanos para que pongan fin a la represión política, liberen a los presos políticos y liberalicen su economía en crisis.

Disputa partidista sobre la actuación de EEUU

El senador Tim Kaine, un demócrata de Virginia que presentó la resolución sobre poderes bélicos, dijo que el bloqueo había causado "crisis humanitarias en toda Cuba", incluyendo la interrupción de la atención médica, dejando a millones de personas sin agua potable y disparando los precios de los alimentos.

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"Mi argumento es que, según los términos de la resolución, ya estamos involucrados en hostilidades con Cuba porque estamos utilizando la fuerza estadounidense, principalmente la Guardia Costera, pero también otros recursos, para llevar a cabo un bloqueo económico muy devastador contra la nación", dijo Kaine.

Trump ha dicho que, tras la guerra con Irán, centrará su atención en Cuba. Prometió "un nuevo amanecer para Cuba" durante un discurso en un evento de Turning Points USA la semana pasada.

Los demócratas argumentaron que la resolución sobre poderes bélicos también era necesaria para evitar la posibilidad de que Trump lanzara una campaña militar contra la nación.

"Estados Unidos y Cuba deben encontrar una forma de coexistir pacíficamente", dijo el senador Peter Welch, demócrata por Vermont.

Los demócratas han intentado organizar una oposición política a las acciones militares de Trump forzando votaciones a través de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, cuyo objetivo era afirmar el poder del Congreso sobre la declaración de guerra.

El senador republicano Rick Scott, de Florida —donde se concentra el grueso del exilio cubano opositor al castrismo—, acusó a los demócratas de ignorar los abusos contra los derechos humanos cometidos por los dirigentes cubanos.