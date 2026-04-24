Cuba Las claves sobre el presunto secuestro de una niña de 10 años llevado a Cuba por una pareja de Utah Una pareja de Utah se enfrenta a cargos de secuestro parental tras ser acusada de llevarse a una niña de 10 años a Cuba en medio de una complicada disputa por la custodia relacionada con la identidad de género del menor. No está claro si los acusados, entre los que se encuentra el padre biológico de la niña, realmente tenían previsto someterla a una cirugía de cambio de género en la isla caribeña.

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Una pareja de Utah se enfrenta a cargos de sustracción parental después de que las autoridades federales afirmaran que se llevaron a una menor de 10 años a Cuba en medio de una complicada disputa por la custodia relacionada con la identidad de género del menor.

La niña fue devuelto a su madre biológica esta semana, cuando la administración del presidente Donald Trump tomó la inusual medida de enviar un avión del gobierno a Cuba para recuperarlo. Los funcionarios federales expresaron su preocupación por que el niño hubiera sido llevado a La Habana para someterse a una cirugía de reasignación de género.

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No queda claro en los documentos judiciales si los acusados, Rose Inessa-Ethington —una mujer transgénero y padre biológico de la niña— y su pareja, Blue Inessa-Ethington, realmente planeaban someterla a una cirugía, lo cual no es legal para los menores en Cuba.

Estos son los aspectos más importantes del complejo caso:

De acampar en Canadá a volar a Cuba

Rose Inessa-Ethington tenía la custodia compartida en virtud de un acuerdo judicial y había organizado un viaje para llevarse a la niña, junto con Blue Inessa-Ethington y su hijo de 3 años, a Calgary (Canadá) el mes pasado, supuestamente para ir de campamento, según informaron las autoridades.

En lugar de eso, se dirigieron a Vancouver (Canadá), a cientos de millas de distancia, y tomaron un vuelo con destino a la Ciudad de México. El 1 de abril volaron a Cuba, según informaron las autoridades.

Cuando el grupo no regresó como se esperaba el 3 de abril, la madre de la menor se puso en contacto con la policía de Logan, Utah, alegando que Rose Inessa-Ethington, su expareja, había violado su acuerdo de custodia. La policía descubrió que el grupo no había ido a Calgary y solicitó ayuda a la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, según documentos judiciales.

Se determinó que el grupo había entrado a pie en Canadá por el puente Peace Arch, al sur de Vancouver, obtuvieron órdenes de registro para los correos electrónicos, teléfonos celulares y cuentas de redes sociales de Rose y Blue Inessa-Ethington. Luego, los investigadores utilizaron sus actividades en Internet para rastrear al grupo hasta Cuba.

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El 8 de abril, a petición del fiscal del condado de Cache, Dane Murray, un juez del estado de Utah emitió órdenes de arresto contra la pareja por presunta interferencia en la custodia, un delito grave de tercer grado. El juez Brian Cannell fijó la fianza en 5,000 dólares para cada uno.

El sargento Brandon Bevan, portavoz de la Policía de Logan City, dijo que durante las entrevistas con la familia de la niña, una persona planteó la posibilidad de que la menor desaparecida pudiera ser sometida a una cirugía de reasignación de género. Bevan dijo que no se presentaron pruebas físicas.

El 13 de abril, Cannell emitió una orden para que la niña fuera devuelto de inmediato y otorgó la custodia exclusiva a la madre biológica.

¿Cómo se convirtió en un caso federal?

Tres días después de la orden de Cannell, un agente del FBI presentó una declaración jurada ante el Tribunal Federal de Distrito de Utah en la que alegaba que era probable que Rose y Blue Inessa-Ethington no tuvieran intención de regresar a los Estados Unidos.

En la declaración jurada se solicitaba una orden federal de detención contra Rose y Blue Inessa-Ethington por el delito de secuestro parental internacional.

Según el Departamento de Justicia, la devolución de niños secuestrados y llevados al extranjero a menudo se resuelve mediante negociaciones o mediante la presentación de una demanda civil por parte del padre o madre agraviado en virtud de un acuerdo internacional.

Pero en el caso de Utah, los funcionarios federales colaboraron con las autoridades cubanas para localizar y deportar a Rose y Blue Inessa-Ethington. Los funcionarios del Departamento de Justicia enviaron uno de sus aviones a Cuba para recuperar a la niña.

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El uso del avión se produjo en un momento en que la administración Trump ha tratado de bloquear el acceso a la atención de reafirmación de género para menores y ha presionado a los proveedores de servicios de salud sobre el tema.

¿Qué pruebas se han hecho públicas que demuestren que el objetivo era la cirugía?

La niña, identificada en los documentos judiciales como MV 1, fue asignada como varón al nacer, pero se identifica como niña debido a lo que los familiares consideraban una "manipulación" por parte de Rose Inessa-Ethington, según la declaración jurada.

La declaración jurada indicaba que "existe la preocupación de que MV 1 fuera trasladada a Cuba para someterse a una cirugía de reasignación de género antes de la pubertad".

El FBI dijo que Blue Inessa-Ethington retiró 10,000 dólares de su cuenta corriente antes de irse. Los agentes también encontraron en la casa de la pareja una nota con instrucciones de un terapeuta de salud mental en Washington DC, "para enviar al terapeuta los 10,000 dólares e instrucciones sobre atención médica de reafirmación de género para niños". La nota no mencionaba a Cuba.

Las autoridades no han dicho si la pareja realmente planeaba que la niña se sometiera a una cirugía de reafirmación de género en Cuba ni cómo la obtendrían.

Las autoridades federales se han negado a comentar sobre el caso más allá de lo que figura en los documentos judiciales y en un comunicado de prensa emitido tras el regreso de la niña.

Las investigaciones muestran que la cirugía de reafirmación de género es poco común entre los niños estadounidenses. Entre los pacientes más jóvenes, las cirugías más comunes son los procedimientos de mama y tórax —probablemente hombres transgénero que se graduaron de la escuela secundaria y se sometieron a una mastectomía. Las principales organizaciones médicas piden precaución en torno a la cirugía para menores.

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En Cuba, las cirugías de reafirmación de género se realizan a adultos a través del sistema de salud pública bajo estricta supervisión. Deben ser autorizadas por una comisión médica tras una revisión exhaustiva del expediente del paciente. Ese proceso suele llevar años y requiere una amplia gama de evaluaciones médicas y psicológicas.

De regreso a Utah para enfrentar los cargos

Tras ser trasladados en avión de regreso a EEUU, los dos acusados comparecieron por primera vez el martes pasado ante un tribunal federal de distrito en Richmond, Virginia, y se ordenó su detención.

Un abogado designado por el tribunal para Blue Inessa-Ethington se negó a hacer comentarios. La Associated Press dejó mensajes por correo electrónico y teléfono al defensor público de Rose Inessa-Ethington.