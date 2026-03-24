Nydia Velázquez Nydia Velázquez, congresista demócrata presenta iniciativa para que Trump no ataque Cuba sin aprobación del Congreso Nydia Velázquez busca frenar a Donald Trump con resolución que impide ataque a Cuba sin la aprobación del Congreso.

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La congresista demócrata por Nueva York, Nydia M. Velázquez, presentó una iniciativa que pretende que el presidente Donald Trump no ordene un ataque militar en Cuba sin aprobación del Congreso.

La representante envió la Resolución de Poderes de Guerra este martes 24 de marzo, luego de que el mandatario declaró que consideraría un honor tomar la isla, cuyo bloqueo por parte de Washington mantiene en crisis a la nación caribeña.

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Velázquez recordó que Trump prometió que no llevaría a Estados Unidos a más guerras, pero lo acusó de buscar un nuevo conflicto con Cuba.

"Mientras amenaza con 'tomar' Cuba, su bloqueo petrolero está empeorando una crisis humanitaria y castigando al pueblo cubano. Ya hemos visto esta estrategia antes. No podemos repetirla", advirtió en su cuenta de X.

"Hoy presenté una Resolución sobre Poderes de Guerra para asegurar que el Congreso tenga voz y voto antes de que tomemos ese camino. "No a la guerra con Cuba", señaló.

¿Qué plantea Velázquez?

En concreto, la propuesta de la representante del séptimo distrito de Nueva York, señala que se busca impedir la participación de Estados Unidos en hostilidades militares en Cuba sin el respaldo del Congreso.

Los argumentos son los dichos de Trump del pasado 16 de marzo, cuando respondió a reporteros desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado del vicepresidente JD Vance y el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

Velázquez dijo que se trata de "acciones agresivas", incluido un "bloqueo militar en curso" que ha colapsado la red eléctrica cubana.

La representante señaló que Trump lleva a cabo una política exterior beligerante con guerras en todo el mundo. Y pretende una ofensiva para cambiar el régimen en La Habana cuando no se ha resuelto el conflicto desatado en Irán a finales de febrero.

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"La política exterior de esta administración está totalmente fuera de control y está poniendo en riesgo incontables vidas estadounidenses y extranjeras", añadió.

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"El bloqueo militar de Trump, sus amenazas y su historial en este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde", indicó.

El bloqueo y las dificultades

El cerco energético impuesto por el presidente Trump en enero para presionar un cambio de modelo político en la isla se sumó a cinco años de profunda crisis económica derivada de la paralización por la pandemia de COVID-19 y las sanciones previas de Estados Unidos contra la nación caribeña.

La isla sufre falta de transporte, recortes en las jornadas laborales, cancelación de vuelos y sobre todo apagones, incluidos dos nacionales en los últimos días.

Velázquez, con tres décadas en la Cámara de Representantes, anunció en noviembre pasado que no buscará la reelección. A principios de mes votó a favor de una propuesta similar sobre la limitación militar al presidente respecto a la república islámica, cuya propuesta no prosperó.

En el senado igual se rechazó ese proyecto, por lo que se ve complicado que la iniciativa sobre Cuba avance, debido a la mayoría de los republicanos y los antecedentes recientes. Sin embargo, forzaría a los legisladores a pronunciarse públicamente del caso en la Isla.