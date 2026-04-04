Guerra Policía de Israel dispersa protesta contra guerra con Irán y detiene a manifestantes en Tel Aviv La movilización fue interrumpida por una alerta de misil desde Yemen que obligó a manifestantes y agentes a resguardarse, en medio de crecientes tensiones en la región.



Video Ataque de Irán a Israel deja vehículos calcinados en Tel Aviv

La policía de Israel dispersó una protesta en Tel Aviv y detuvo a varios manifestantes este sábado 4 de abril, donde cientos se congregaron para expresar su rechazo a la guerra en Irán que lleva más de un mes.

En medio de la disolución sonó una alerta que llevó a los oficiales y a los inconformes a buscar refugio en un estacionamiento subterráneo, de acuerdo con videos y fotografías de AP. Las sirenas sonaron debido a un misil lanzado desde Yemen, de acuerdo con reportes preliminares.

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Algunos informes señalan al menos 17 manifestantes detenidos, aunque otros reportes indicaron 10 personas arrestadas. Entre los capturados está el líder de la organización pacifista Omdim Beyachad (Standing Together), que reúne a árabes y judíos que se oponen a conflictos bélicos.

"La policía de Ben Gvir disolvió violentamente una manifestación contra la guerra, arrestando al codirector de Standing Together, Alon-Lee Green, y al activista Nadav Oren.

"Por mucho que intenten silenciarnos, ¡nos negamos a dejar de protestar contra la cínica guerra interminable de Netanyahu!", publicó en X la cuenta oficial del movimiento a favor de la paz, la igualdad y la justicia social en Israel.

La autorización del tribunal

y la represión

Decenas de israelíes se reunieron en la Plaza Habima portando pancartas y coreando consignas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las operaciones militares en curso.

Las restricciones impuestas por Israel en tiempos de guerra limitan actualmente las reuniones en espacios públicos a 150 personas.

Pero en respuesta a una apelación, los magistrados del Tribunal Supremo emitieron este sábado por la noche, hora local, un fallo provisional según el cual se debe permitir que al menos 600 personas se manifiesten en la plaza Habima, y al menos 150 en cada uno de otros lugares del país.

Alrededor de las 20:00 horas, la policía declaró ilegal la manifestación, alegando que la protesta violaba la decisión del tribunal. Algunos agentes llegaron a caballo.

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Los manifestantes criticaron la guerra en Gaza, mientras la policía usaba la fuerza para dispersar a la multitud.

TONIGHT IN TEL AVIV: Ben Gvir’s police violently broke up an anti-war demonstration, arresting Standing Together co-director Alon-Lee Green & activist Nadav Oren.



No matter how much they try to silence us, we refuse to stop protesting against Netanyahu’s cynical forever war! pic.twitter.com/gbldK5M9fI — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) April 4, 2026



"El pueblo de Israel exige que se acabe la guerra. Cada vez hay más gente que se opone a ella", declaró el manifestante Uri Weltmann.

"Cerca del 40% de la población de Israel quiere que la guerra termine ya. A medida que continúen las protestas, esto se convertirá en una mayoría, una mayoría a la que Netanyahu tendrá que escuchar, al igual que la mayoría de los israelíes lo obligó a tomar medidas respecto a la guerra en Gaza", añadió.

Hubo enfrentamientos menores y luego del aviso del proyectil que se aproximaba, los manifestantes y los policías buscaron refugio.

Protestas y ataques

Entre los carteles se podían leer frases como "No más alimentar la máquina de guerra", "Embargo de armas ya", las palabras "Detengan la guerra" escritas en las palmas de las manos, "Manos fuera de Irán y Líbano", "Palestina libre", "Detengan la matanza", "Genocidio que no puedes ocultar" y "Resiste el terror sionista-imperialista".

Entre los asistentes a la movilización estuvieron integrantes de Hadash, el partido árabe de inspiración comunista que recibe miles de votos judíos.

En redes sociales circularon videos del choque entre policías y manifestantes, así como de las detenciones realizadas, mientras los ataques y las amenazas de las partes en conflicto continuaban.

Este sábado, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que abra el crucial estrecho de Ormuz antes de la fecha límite del lunes, y Teherán calificó su amenaza de "desequilibrada e insensata". Mientras tanto, la búsqueda de un piloto militar estadounidense desaparecido continuó en una zona remota de la República Islámica.

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Trump ha calificado a Teherán de "derrotado y completamente diezmado" en la guerra, que ya lleva seis semanas, pero el derribo de dos aviones de guerra estadounidenses el viernes y el llamamiento de Irán para encontrar al "piloto enemigo" han vuelto a elevar la tensión.

“Se les abrirán las puertas del infierno” si atacan la infraestructura de Irán, declaró el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto del país, este sábado por la noche, tiempo local, en respuesta a la renovada amenaza de Trump, según informaron los medios estatales.

A su vez, el general amenazó con destruir toda la infraestructura utilizada por el ejército estadounidense en la región.