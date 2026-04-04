Noticias Mando militar de Irán rechaza el nuevo ultimátum de Trump; es “una acción impotente, nerviosa, y estúpida” "Se les abrirán las puertas del infierno", comentó, en referencia a la amenaza del mandatario estadounidense.

Video Lo último sobre la guerra con Irán: Lo que se sabe del derribo de otro avión militar de EEUU y las actividades de Trump

Este sábado 4 de abril del 2026, el general Ali Abdollahi Aliabadi rechazó la amenaza del presidente Donald Trump de destruir la infraestructura vital de Irán si no acepta un acuerdo de abrir el estrecho de Ormuz en 48 horas.

A través de un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, Aliabadi calificó la amenaza de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida".

PUBLICIDAD

"Se les abrirán las puertas del infierno", comentó, en referencia a lo que dijo Trump de que el tiempo se acababa antes de que todo el infierno se apodere de ellos.

Video Tensión en Medio Oriente: Irán difunde fotos de avión de EEUU derribado; sigue la búsqueda de un segundo tripulante

Además, el mandatario estadounidense publicó un video en su red social Truth Social y dijo que muchos “líderes militares de Irán” que los había dirigido de forma deficiente han sido eliminados con este ataque masivo.

Irán amenaza con interrumpir otra vía marítima

Este viernes 3 de abril, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, amenazó con interrumpir el tráfico a través de una segunda vía marítima estratégica en la región, el estrecho de Bab el-Mandeb.

El estrecho, de 32 kilómetros de ancho, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Por él pasa más de una décima parte del petróleo mundial transportado por mar y una cuarta parte de los buques portacontenedores.

Video Hablemos de Inmigración | Cuidado con estafas migratorias tras el fallo judicial que revive el CBP One

“¿Qué parte del petróleo mundial, GNL, trigo, arroz y envíos de fertilizantes transita por el estrecho de Bab el-Mandeb?”, escribió Qalibaf, “¿Qué países y empresas representan los mayores volúmenes de tránsito por el estrecho?”, dijo.