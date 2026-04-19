Tiroteos La comunidad de Luisiana reacciona al tiroteo en Shreveport que dejó 8 niños muertos En Luisiana, líderes y comunidad responden con mensajes de duelo y unidad tras la muerte de ocho niños.

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La conmoción se ha extendido por todo Luisiana tras el tiroteo ocurrido en Shreveport, donde ocho niños murieron y varios más resultaron heridos en una serie de hechos violentos que mantienen en shock a la comunidad.

Autoridades locales, líderes políticos y residentes han respondido con mensajes de duelo, llamados a la oración y muestras de solidaridad hacia las familias afectadas, mientras la ciudad comienza a organizar vigilias y espacios de acompañamiento colectivo.

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El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, compartió que él y su esposa Sharon están destrozados por el tiroteo y que se encuentran orndo por los afectados.

"Sharon y yo estamos destrozados por esta situación horrenda, y estamos orando por todos los afectados. Estamos profundamente agradecidos con los oficiales de la ley y los primeros respondedores que trabajan incansablemente en el lugar", escribió en X.

Sharon and I are heartbroken over this horrific situation, and we’re praying for everyone affected.



We’re deeply grateful to the law enforcement officers and first responders working tirelessly on the scene. https://t.co/wos5DDclOr — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) April 19, 2026

Por su parte, el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, expresó que la tragedia trasciende a las víctimas directas y golpea a toda la comunidad. En un mensaje público, subrayó que la pérdida de vidas inocentes es un dolor compartido que no puede aislarse ni explicarse con facilidad.

"'Ningún hombre es una isla, completa en sí misma; todo hombre es un fragmento del continente, una parte del todo'. Esas palabras de John Donne nos recuerdan que una tragedia como esta no pertenece a una sola familia, sino que nos pertenece a todos. Hoy, nuestra comunidad está de luto por la inimaginable pérdida de niños inocentes. No existen palabras que puedan dar sentido a esto, ni distancia alguna que nos proteja de ello", declaró.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, también reaccionó, expresando su pesar por lo sucedido y aseguro que ya se está investigando la situación.

"Múltiples agencias de aplicación de la ley están investigando esta trágica situación. Todavía no conocemos todos los detalles, pero estoy profundamente entristecido por la pérdida sin sentido de vidas. Estoy orando por las víctimas y sus familiares tras esta devastadora violencia", escribió.

Multiple law enforcement agencies are investigating this tragic situation. We do not yet know all the details, but I am deeply saddened by the senseless loss of life. I’m praying for the victims and their family members in the wake of this devastating violence.… pic.twitter.com/yIPmszgK1A — Attorney General Liz Murrill (@AGLizMurrill) April 19, 2026

El congresista Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU y legislador que representa a partes del noroeste de Luisiana, declaró que miembros de su equipo se están comunicando con las autoridades.

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"Tragedia desgarradora en Shreveport esta mañana — 8 niños fueron asesinados sin sentido y varios otros resultaron heridos. Mi equipo está en contacto con las fuerzas del orden locales a medida que surgen más detalles. Estamos manteniendo a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport cerca en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil. Y estamos agradecidos con la policía de Shreveport, Bossier y la Policía Estatal de Luisiana por su rápida respuesta", compartió.

Heartbreaking tragedy in Shreveport this morning — 8 children were senselessly killed and multiple others were injured. My team is in touch with local law enforcement as more details emerge.



We’re holding the victims, their families and loved ones, and our Shreveport community… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 19, 2026

El superintendente escolar de la parroquia de Caddo calificó lo ocurrido como una tragedia indescriptible, al señalar que se trata de niños con sueños y futuros truncados de manera abrupta, lo que ha generado un profundo impacto en el sistema educativo y en la comunidad en general.

El presidente del Senado estatal, Cameron Henry, y el presidente de la Cámara de Representantes de Luisiana, Phillip Devillier, emitieron un comunicado conjunto.