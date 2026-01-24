Protestas Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis El asesinato de un hombre estadounidense de 37 años a manos de un agente federal de inmigración de ICE ha causado indignación a nivel nacional. Las autoridades afirman que se encontraba armado, pero videos captados por testigos muestran que no era así.

Video Protestan en Minneapolis contra operativos de ICE

El asesinato de un hombre de 37 años de nacionalidad estaodunidense a manos de un agente federal de inmigración de ICE, durante las protestas de este sábado 24 de enero de 2026 en Minneapolis, ha causado indignación a nivel nacional.

Se trata del segundo asesinato de un ciudadano americano en Minnesota en las últimas semanas, luego de una gesca con agentes federales de inmigración, lo que vuelve a cuestionar el uso excesivo de la fuerza. Estas son las claves del tiroteo en Minneapolis.

¿Quién era el hombre asesinado por un agente?

En medio de un clima de protestas en la ciudad de Minneapolis ante las redadas de ICE, desde la mañana de este sábado miles de personas se manifestaron en las principales avenidas, incluida Nicollet Avenue en donde la víctima fue asesinada.

En ese punto, un agente federal disparó y mató a un hombre estadounidense de 37 años, que ha sido identificado por sus familiares como Alex Jeffrey Pretti.

Se trataba de un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Administración de Veteranos.

De acuerdo con la agencia AP, familiares de la víctima señalaron que Alex se preocupaba por la gente y rechazaba la represión y persecución migratoria de Donald Trump en su ciudad, Minneapolis.

¿Por qué un agente federal le disparó a Alex Pretti?

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó a AP que los agentes federales dispararon contra el hombre en defensa propia, debido a que presuntamente el hombre se encontraba armado y se resistiera “violentamente” a ser desarmado.

Sin embargo, imágenes captadas por los propios manifestantes han desmentido esta versión.

Diversos videos mostraron que Alex Pretti llevaba un teléfono en la mano desde donde habría estado grabando la discusión con los agentes migratorios, sin que se pudiera observar que portaba un arma como han alegado las autoridades federales.

En tanto, Drew Evans, superintendente de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, la principal agencia de investigación criminal del estado, dijo en una conferencia de prensa que aún no conoce la ubicación de los agentes federales involucrados en el incidente, lo que pone de relieve cómo la situación ha llevado a las autoridades a un “territorio desconocido”.

Así fue el enfrentamiento que terminó con la vida de Alex Pretti

En un video captado por un transeúnte, que circula en redes sociales, se observa a la víctima, vestido con chamarra marrón y gorra negra, interponerse entre un agente federal y una mujer de chamarra gris quien había sido empujada al suelo por el uniformado.

Al interponerse, el agente le rocía lo que parece ser gas lacrimógeno, para después ser sometido por al menos 7 uniformados vestidos de verde militar.

Ya en el suelo, la víctima intenta ponerse de pie, pero es golpeado, posteriormente se puede observar a uno de los uniformados, con el rostro cubierto, desenfundar un arma y dispararle al hombre en al menos 7 ocasiones.

Según las imágenes, el hombre queda tendido sobre el asfalto ante la mirada y gritos de los presentes.

Tras estos hechos, Tricia McLaughlin declaró a AP en un mensaje de texto que la persona tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba "en proceso de evolución".

