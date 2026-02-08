Ice

¿Bad Bunny hizo referencia a su discurso contra ICE? Esto pasó en el medio tiempo del Superbowl 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara vibró con el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, quien aprovechó el escenario para lanzar una protesta contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Levi’s Stadium de Santa Clara vibró con el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, que aprovechó el escenario del Super Bowl LX para hacer referencia a sus críticas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

Las críticas de Bad Bunny a ICE

El cantante puertorriqueño había generado debate previo por sus críticas a la administración de Donald Trump, quien criticó fuertemente la elección del comité al calificar de “ridículo” que se eligiera a él para tomar el escenario en el espectáculo deportivo más popular de Estados Unidos. Como resultado, Trump no asistirá al Super Bowl LX en Santa Clara, California, argumentando temas de distancia.

El propio artista había usado plataformas de alto perfil como la reciente ceremonia de los Premios Grammy para criticar a los agentes federales, lanzando la frase “¡ICE out!” y afirmando que los inmigrantes “no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”.

Este mensaje resuena con muchos sectores de la comunidad latina y progresista, que ven en Bad Bunny no solo a un ícono musical global sino también a una voz que visibiliza experiencias de inmigración y resistencia cultural en un país donde las políticas migratorias han generado temor y protestas.

Información en desarrollo...

