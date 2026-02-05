Ice Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS La jueza federal de distrito Indira Talwani dio un nuevo revés a la administración del presidente Donald Trump, luego de que prohibió al Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta información de los contribuyentes con ICE y el Seguridad Nacional.

Video Temporada de impuestos: Comunidad inmigrante teme que IRS comparta sus datos con agencias federales. Esto dicen los expertos

La jueza federal de distrito Indira Talwani dio un nuevo revés a la administración del presidente Donald Trump, luego de que prohibió al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos compartir información de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional.

La jueza con distrito en Massachusetts ya había bloqueado en noviembre pasado que ICE pudiera recibir información del IRS, para tener conocimiento de las direcciones de inmigrantes indocumentados contribuyentes.

Esta determinación sigue a una decisión similar de la jueza Colleen Kollar-Kotelly en Washington, D.C.; en donde ambas argumentan violaciones constitucionales contra los contribuyentes.

De acuerdo con Politico, la jueza Talwani, designada por el presidente Barack Obama, afirmó que compartir información podría violar el derecho a la privacidad de los contribuyentes, además del efecto paralizante que pueda tener en las declaraciones de impuestos de los inmigrantes y el riesgo a que las personas puedan ser arrestadas injustamente debido a una identidad equivocada.

Por ello, impidió que las agencias compartan información hasta que un tribunal revise el caso a fondo, por lo que prohibió a ICE utilizar información ya proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos.

Jueces bloquean información para ICE

Talwani es el segundo juez federal que bloquea temporalmente el intercambio de información entre el IRS y el ICE. En noviembre pasado, la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, declaró que el acuerdo violaba la ley de confidencialidad del contribuyente

Tras una demanda promovida por el Centro para los Derechos del Contribuyente, un grupo de defensa de los derechos del contribuyente.

Kollar-Kotelly también impidió que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que diera a conocer información de los contribuyentes al Departamento de Seguridad Nacional a menos que el funcionario que recibe los datos esté trabajando en una investigación criminal no relacionada con impuestos.

Ambos casos se derivan del esfuerzo del ICE por extraer información de los contribuyentes para la aplicación de la ley migratoria impulsada por Donald Trump.

