Noticias "ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX Activistas repartieron 15 mil toallas con el mensaje “ICE OUT” a las afueras del Super Bowl LX en Santa Clara, California, como protesta contra las políticas migratorias de Donald Trump y la actuación del ICE.

Un grupo de activistas repartiió miles de toallas a los asistentes del Super Bowl LX a las afueras del estadio Levi's de Santa Clara, California, con la frase "ICE OUT" y una alusión a Bad Bunny como medida de protesta a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

La iniciativa fue en el marco de la acción cultural de "banderas en las tribunas", para que los aficionados al encuentro entre Seattle Seahawks y New England Patriots se sumen al rechazo a la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Según Los Angeles Times, se repartieron 15 mil toallas por parte de 80 voluntarios congregados en las inmediaciones del Levi's Stadium. El grupo que lideró esta actividad fue una organización que apoya a migrantes identificado como "anti-ICE".

Según el medio, la prenda tenía el dibujo de un conejo, en referencia a Bad Bunny, quien se presentará en el show del medio tiempo, pateando una pelota con hielo, en alusión al ICE.

Lalo Alcaraz, un político y activista de Whittier, dibujó el gráfico, según LAT.

"Los organizadores afirman que la acción se basa en una tendencia creciente entre los artistas y músicos a aprovechar los grandes eventos públicos para expresarse", añadió el medio.

Varios aficionados pidieron la toalla, pero muchos otros las tiraron antes de ingresar, se indicó.

Para este sábado 8 de febrero, las autoridades locales señalaron que no tenían previstas operaciones de ICE cerca del Levi's Stadium.

Ayer, la Cancillería de México emitió una serie de recomendaciones y líneas de apoyo a mexicanos que vayan al evento y se encuentren en situación de riesgo, incluidas posibles detenciones.

¿Se puede desmantelar el ICE?

En términos legales, solo el Congreso puede disolver la agencia mediante la reasignación de fondos y responsabilidades a otras instancias que reestructuren los controles migratorios en el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional.

Precisamente en 2003, se disolvió y reorganizó el Servicio de Inmigración y Naturalización. Pero la medida de desmantelar el ICE requiere de una presión pública y voluntad política.

Actualmente, ICE tiene más de 20 mil agentes del orden público y personal de apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y en todo el mundo, según sus propios datos.